Sıla gelinlik giydi: Az biraz evlenmeyelim mi?

Şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabında gelinlikle çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Sıla, söz konusu fotoğrafın altına "Az biraz evlenmeyelim mi?" notunu düştü.

Sıla’nın takipçileri bu fotoğrafa, “Böyle 1 Nisan olmaz”, “Bütün erkeklerin ölüm günü bügün”, “Yemin ederim intihar ederiz, sebebimiz olursun Sıla” gibi yorumlar yaptı.

Ünlü sanatçının gelinliğii ne için giydiği bilinmese de fotoğrafa gelen yorumlar güldürdü. Sıla’nın takipçileri “Böyle 1 nisan olmaz”, “Bütün erkeklerin ölüm günü bügün”, “Yemin ederim intihar ederiz sebebimiz olursun sıla” gibi yorumlar yaptı.