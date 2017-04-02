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Sıla gelinlik giydi: Az biraz evlenmeyelim mi?

"Yemin ederim intihar ederiz, sebebimiz olursun Sıla"

02 Nisan 2017 21:09

Şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabında gelinlikle çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Sıla, söz konusu fotoğrafın altına "Az biraz evlenmeyelim mi?" notunu düştü. 

Sıla’nın takipçileri bu fotoğrafa, “Böyle 1 Nisan olmaz”, “Bütün erkeklerin ölüm günü bügün”, “Yemin ederim intihar ederiz, sebebimiz olursun Sıla” gibi yorumlar yaptı.

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Ünlü sanatçının gelinliğii ne için giydiği bilinmese de fotoğrafa gelen yorumlar güldürdü. Sıla’nın takipçileri “Böyle 1 nisan olmaz”, “Bütün erkeklerin ölüm günü bügün”, “Yemin ederim intihar ederiz sebebimiz olursun sıla” gibi yorumlar yaptı.

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