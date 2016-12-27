T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Sıla, Davut Güloğlu'na açtığı davayı kazanırsa tazminatı eğitime bağışlayacak

Güloğlu, suçlamaları kabul etmeyip Sıla'ya doğrudan bir beyanı olmadığını dile getirmişti

27 Aralık 2016 16:07

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, kendisine hakaret eden Davut Güloğlu'na açtığı davayı kazandığı taktirde, talep ettiği tazminatı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlayacak.

Demokrasi ve Şehitler Mitingi'yle ilgili "Yenikapı'daki şova katılmayacağım ama darbeye karşıyım" diye açıklama yapan Sıla ve bu yüzden kameralar önünde kendisini hakkında küfür ettiği ileri sürülen Davut Güloğlu arasındaki hakaret davası devam ediyor. Davanın ilk duruşması geçtiğimiz günlerde İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Güloğlu, suçlamaları kabul etmeyip Sıla'ya doğrudan bir beyanı olmadığını dile getirmişti. Hakim, bunun üzerine dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti..

Davayı kazanırsa bağışlayacak

Güloğlu tarafı uzlaşmaya sıcak baksa da Sıla maddi manevi tazminat talebinden vazgeçmedi. Sıla, davayı kazanırsa alacağı tazminatı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlayacak.

ETİKETLER

Sıla GençoğludavaTürkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24