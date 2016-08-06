Şarkıcı Sıla, İstanbul Yenikapı’da 15 Temmuz darbe girişimini protesto amacıyla yarın gerçekleşecek olan ve AKP, MHP, CHP’nin yanı sıra çok sayıda sanatçının katılacağı Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne katılmayacağını söyledi. Sıla, "Darbeye karşıyım ama Yenikapı’daki şova katılmayacağım" dedi

Hürriyet'in haberine göre, Bodrum tatilini konser maratonu nedeniyle erken bitiren Sıla, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sıla, yarın yapılacak demokrasi mitingiyle ilgili sorular üzerine “Hayır katılmayacağım. Kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum” dedi.