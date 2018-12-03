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Sıla: Ben orada ağıt yakıyorum

"Bir şarkıcı iyi gününde de, kötü gününde de şarkı söyler"

03 Aralık 2018 15:59

Kanal D Haber'in "Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia ettikten 18 saat sonra şarkı söylediği görüntüleri ortaya çıktı" diyerek haberleştirdiği görüntülerin ardından Sıla'dan açıklama geldi. Sıla, "Ben orada ağıt yakıyorum" dedi.

Kanal D haberini görüntülerde vücudunda darp izlerinin görülmediği şeklinde sunmuştu. Sıla, olayla ilgili olarak  Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya açıklama yaptı.

Sıla, şunları söyledi:

"Ben şarkıcıyım. Bir şarkıcı iyi gününde de, kötü gününde de şarkı söyler. Anadolu kadınları ağıt yakmazlar mı? Ben de orada ağıt yakıyorum."

Alçı'nın yazısının tamamı için tıklayın

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