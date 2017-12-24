Sıla, Almanya'yı salladı

Temel Elcivan-Bochum, 24 Aralık, (DHA)- Almanya\'nın Bochum kentinde dün akşam bir konser veren ünlü sanatçı Sıla\'ya, hayranları yoğun ilgi gösterdi. Bochum\'un ünlü gösteri ve eğlence salonu Ruhr Congress\'te gerçekleşen konserde Sıla, yaklaşık üç bin kişiye muhteşem bir konser verdi.

Orkestrası eşliğinde Bochum\'da sahne alan ünlü pop sanatçısı Sıla, salonu adeta tıka basa dolduran hayranlarına unutamayacakları bir konser verdi.

Salonda dikkat çeken güvenlik önlemi

Sıla hayranları salon girişinde uzun kuyruk oluştururken, Almanya\'da Noel etkinlikleri ve eğlenceleri için alınan güvenlik önlemleri konser salonunda da hissedildi. Konser için salona akın eden Sıla hayranlarının el çantaların, girişte görevliler tarafından tek tek arandığı gözlendi.

Salonu dolduran hayranlarına teşekkür etti

Hayranlarının alkışları eşliğinde sahneye gelen Sıla, sevilen şarkılarını seslendirerek salonu coşturdu. Sanatçının sahne performansıyla adeta coşan müzik sevenler, bir çok şarkıda ünlü sanatçı Sıla\'ya eşlik etti. Sahnede hayranlarını „iyi akşamlar“ diyerek selamlayan Sıla kısa sohbetinde, “çok güzel bir akşam olacağını henüz İstanbul\'da iken seziyorduk, ama bu kadar güzel bir akşam olacağını, bu kadar güzel karşılama olacağını galiba sezmiyorduk. Salon güzel, sizlerle çok daha güzel olmuş. Çok şekersiniz, teşekkürler. Ben yarın artık başka yürürüm“ dedi.

Ara ara vokalistlerinin de şarkı seslendirdiği konserde Sıla, salonu dolduran hayranlarını doyasıya eğlendirdi. Konserde iki ayrı kıyafetle hayranlarının karşısına çıkan Sıla, sahne aldığı Bochum\'da konser sonunda alkışlarla uğurlandı.

Görüntü dökümü

-Salon önünde oluşan kuyruk ve salon girişinde güvenlik aramaları

-Salonun coşkusundan ve kalabalığından detay görüntüler

-Sanatçı Sıla\'nın sahnesinden bölümler

-Sıla\'nın sahne konuşmasından bir bölüm

-Konserin son bölümünde seyirci ayakta