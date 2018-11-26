Sıla, 'Ahmet' dememek için şarkının sözlerini değiştirdi

Eski oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü açıklamasının ardından bu yana sahneye çıkmayan şarkıcı Sıla Gençoğlu, ilk kez Aile Hekimleri için Antalya’da sahne aldı. Sıla'nın, bir şarkıda geçen 'Ahmet' sözcüğünü 'Rahmet' olarak değiştirmesi ise dikkatleri çekti.
Konserde açıklama yapan Sıla, "1 ay sonra ilk kez sahneye çıkıyorum. Orkestram ile de 1 ay sonra ilk kez birlikteyim. Ama neyse ki sizinleyim, doktorlarlayım" dedi.
Şarkı sözlerini dğeiştirdi
Sıla, Ajda Pekkan'ın 1968 senesinde seslendirdiği 'Boş Vermişim Dünyaya' isimli şarkısını seslendirirken yaptığı değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Sıla, şarkı sözlerinde geçen 'Ahmet' ismini 'Rahmet' olarak değiştirerek seslendirmeyi tercih etti. Sıla'nın yaptığı bu değişiklik ise Ahmet Kural'a gönderme olarak yorumlandı. (DHA)
Şarkının sözleri:
Boş vermişim boş vermişim
Boş vermişim dünyaya
Ağlamak istemiyorsan
Sen de boş ver dünyaya
Ahmet (Rahmet) Mehmet Süreyya
Hepsi boş hepsi hülya
Bir gün hayat bitecek
Dersin görmüşüm rüya
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