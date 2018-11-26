Sıla, 'Ahmet' dememek için şarkının sözlerini değiştirdi

Eski oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü açıklamasının ardından bu yana sahneye çıkmayan şarkıcı Sıla Gençoğlu, ilk kez Aile Hekimleri için Antalya’da sahne aldı. Sıla'nın, bir şarkıda geçen 'Ahmet' sözcüğünü 'Rahmet' olarak değiştirmesi ise dikkatleri çekti.

Konserde açıklama yapan Sıla, "1 ay sonra ilk kez sahneye çıkıyorum. Orkestram ile de 1 ay sonra ilk kez birlikteyim. Ama neyse ki sizinleyim, doktorlarlayım" dedi.

Şarkı sözlerini dğeiştirdi

Sıla, Ajda Pekkan'ın 1968 senesinde seslendirdiği 'Boş Vermişim Dünyaya' isimli şarkısını seslendirirken yaptığı değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Sıla, şarkı sözlerinde geçen 'Ahmet' ismini 'Rahmet' olarak değiştirerek seslendirmeyi tercih etti. Sıla'nın yaptığı bu değişiklik ise Ahmet Kural'a gönderme olarak yorumlandı. (DHA)

Şarkının sözleri:

Boş vermişim boş vermişim

Boş vermişim dünyaya

Ağlamak istemiyorsan

Sen de boş ver dünyaya

Ahmet (Rahmet) Mehmet Süreyya

Hepsi boş hepsi hülya

Bir gün hayat bitecek

Dersin görmüşüm rüya

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