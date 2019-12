Şıklıkta Carla'yı geride bıraktı

Chanel'in ilham perisi oldu

Kendi butiğini kurdu

15 yaşındaki kızı Nine moda ikonu

Fransa'nın First Lady'si Carla Bruni, şıklığı ve zarafetiyle herkesi kendine hayran bıraksa da; ülkesinin en şık kadını eski top model Ines de la Fressange oldu. Carla'nın First Lady karizmasının bile başa çıkamadığı De la Fressange, Fransa'nın en etkili gazetelerinden Le Figaro'nun "Paris'in en şık kadını kim?" anketinde; oyların yüzde 29.5'ini alarak birinci sıraya oturdu.Ines De la Fressange; Arjantinli model bir annenin kızı ve borsacı soylu bir babanın kızı olarak doğdu. 1957'de Saint Tropez yakınlarında Var kentinde doğan De la Fressange'ın babası bir lord, büyük annesi ise Lazard Bankaları'nın tek varisiydi. Üniversite eğitiminin ardından modellik kariyerine start verdi. 1975 yılında ilk olarak Elle dergisinde Thierry Mugler defilesindeki görüntüleriyle yer aldı. 1980'de baş tasarımcı olarak Karl Lagarfield ile anlaşan Chanel Modaevi'yle kontrat imzalayan ilk manken oldu. 1983-1989 yılları arasında Chanel'in resmen gözbebeğiydi.'Fransa'ın en şık kadını' Ines; 1990'da Luigi d'Urso isimli zengin bir İtalyan iş adamıyla evlendi. Ondan iki kızı oldu. 1991 yılında moda konusundaki görüşleri olgunlaştıktan sonra kendi ismini taşıyan butiğini kurdu. 2006 yılında kocasını kaybeden De la Fressange, kalbini aşka geçen yıl yeniden açtı. Kızlarıyla çıktığı kayak tatilinde Fransa'nın en etkili dergilerinden Le Nouvel Observateur'ün patronu Denis Olivennes ile tanıştı. İkili, kısa süre sonra bir ilişkiye yelken açtı. Mankenliği bıraktıktan sonra tasarım dünyasına atılan Ines, kendi butik zincirini kurdu. Dünyanın en büyük moda evlerinden Jean Paul Gaultier için danışmanlık yapan De la Fressange, markanın ilkbahar-yaz defilesi için podyuma çıktı.Fransa'da modaya yön veren Ines De la Fressange'ın 15 yaşındaki kızı Nine de annesinin izinde. Genç kız, 'Teen Vogue'a poz vererek moda dünyasındaki iddiasını ortaya koydu. Arkasından gelen reklam tekliflerini kabul etmeyen genç kız, tiyatroya ilgi duyuyor. 10 yaşındaki kardeşi Violette ise şimdiden tasarımcı olmayı kafasını koymuş.