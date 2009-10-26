Sikkeler topraklarında mutlu

Törene katılan AKP Antalya Milletvekili Sadık Badak, “Sikkeler de bizim kadar topraklarına döndüğü için mutludur” dedi.



Antalya'nın Elmalı İlçesi'ne bağlı Bayındır Köyü'nde 18 Nisan 1984 tarihinde gerçekleştirilen kaçak kazılar sonucunda bulunan 1900 gümüş sikkeyi kapsayan definenin Ankara'da bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki sürgünü sona erdi. 25 yıl önce Türkiye'den yurt dışına kaçırılan ve 1999 yılından itibaren Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bulunan yüzyılın definesi, ait olduğu topraklara döndü.



15 Ekim tarihinde Antalya Müzesi'ne teslim edilen Elmalı Sikkeleri, Antalya Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, Ak Parti Antalya Milletvekili Sadık Badak, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Ahmet Barut ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle ziyarete açıldı.



Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, 1900 parçadan oluşan Elmalı definesine ait 1679 sikkenin müzede sergilenmeye başladığını söyledi. Elmalı sikkelerinin Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili mücadelenin 1988 yılında Los Angles ve Zürih'te çeşitli müzayedelerde 16 Elmalı sikkesinin satışa çıkarılmasına karşı Türk hükümetinin avukatları aracılığıyla satışı durdurmasıyla başladığını söyledi. 1993 ve 1996 yıllarında birer Elmalı sikkesinin Türkiye'ye hibe edildiğini ifade eden Acar, definenin büyük bir bölümünün ise Amerikalı işadamı William Koch ve şirketlerince satın alındığının belirlenmesi üzerine ABD'nin Macahussets Eyalet Mahkemesi'ne açılan dava sonucu Türkiye'ye getirildiğini söyledi. 29 Haziran 1999 tarihinde 1661 sikkenin Türkiye'ye teslim edildiğini ifade eden Acar, “Böylece yüzyılın definesine ait 1679 sikke Türkiye'ye geldi. Ama defineye ait 15- 200 kadar sikkenin nerede olduğu bilinmiyor” dedi.



Antalya Müze Müdür Vekili Mustafa Demirel, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen sikkelerin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın desteğiyle Antalya Müzesi'ne nakledildiğini belirtti. Demirel, 1679 parça sikkenin Antalya Müzesi'nin sikke ve mühürlerin sergilendiği ikinci katta görülebilceğini kaydetti.



Törende Elmalı definesinin Antalya Müzesi'ne getirilmesindeki emeklerinden dolayı Ak Parti Antalya Milletvekili Sadık Badak'a plaket verildi. Milletvekili Badak, “Sikkeler de bizim kadar topraklarına döndüğü için mutludur” dedi.



Şef Orhan Şanlıel yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın müzik dinletisiyle devam eden açılış töreninde ziyarete açılan Elmalı sikkelerinin 1348 adedi Anadolu, 287 adedi Orta ve Kuzey Yunanistan, 44 adedi de Ege adalarında basılmış örnekleri içeriyor. Elmalı sikkelerinin en özgün parçasını ise dünyada Atinalılar'ın Persler'i bozguna uğrattığı savaşların anısına bastırdığı ve her biri 43 gram civarında ağırlığa sahip dekadrahmi denilen sikkeler oluşturuyor. Bu 14 dekadrahmi sikkesinden sadece 6'sı Türkiye'ye getirilebildi.