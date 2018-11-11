‘Sıkıyönetim atama listesi'ndeki isme beraat

15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından birliklere gönderilen ‘sıkıyönetim komutanlıkları atama listesi’nde ‘Uşak İl Jandarma Komutanı’ olarak adı geçen eski Albay Şahin Keskinkılıç’ın, darbeye teşebbüs ve ‘FETÖ’ üyeliği suçlarını işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından beraatına karar verildi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, davanın karar duruşması, 31 Ekim’de yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Başkanlığı (KOM) Daire Başkanlığı tarafından yapılan sorgulamada Bylock, Bank Asya kaydının olmadığı belirtilen mütaalada, “Yapılan soruşturma ve delillerden sanığın 15 Temmuz darbe girişimine katıldığına dair her türlü şüpheden uzak mahkûmiyetine yeter delil elde edilemediği, ancak sanığın darbe kalkışmasını yapan FETÖ mensuplarınca gönderilen sıkıyönetim atama listesinde Uşak İl Jandarma Komutanı olarak yer aldığı, bu nedenle hukuki durumunun örgüt üyesi olarak kabulü ve buna ilişkin ceza tayini gerektiği” belirtildi.

Sanığın, darbe suçundan beraatı istendi. Mahkeme Keskinkılıç'ın beraatına hükmetti.