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'Sıkışınca tablo satıyorum'

Banu Alkan, paraya sıkıştıkça kendisine miras kalan Fikret Mualla tablolarını sattığını ve bu sayede eski şaşaalı günlerini sürdürmeye devam ettiğini söyledi.

18 Aralık 2011 02:00

T24 - Banu Alkan, paraya sıkıştıkça kendisine miras kalan Fikret Mualla tablolarını sattığını ve bu sayede eski şaşaalı günlerini sürdürmeye devam ettiğini söyledi.


Bir televizyon programına katılan Banu Alkan, işadamı Gürbüz Hanif’le 20 yıla yakın süren bir beraberlikleri olduğunu belirterek, 'Gürbüz ben 17 yaşındayken hayatıma girdi. En güzel yıllarımı ona verdim. Koleksiyonundaki Fikret Mualla tablolarının hepsini bana bıraktı. Bu tablolar sayesinde eski şaşaalı günlerimi sürdürmeye devam ediyorum. Paraya sıkışınca bu tablolardan satıyorum' dedi.

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