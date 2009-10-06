Sıkıntılı direktöre erotik şarkı

Fransa milli futbol takımının teknik direktörü Raymond Domenech'e, 'erotik şarkı' desteği geldi.



Fransız teknik adam Raymond Domenech, ülkesinin Dünya Kupası finallerine katılması için mücadele ederken taraftar, eleştirmenler hatta kendi futbolcuları tarafından eleştiri bombardımanına tutuluyor. Ancak hayranları onun adını müzik listelerinde ilk sıralara taşıdı. Başarısız sonuçlar yüzünden zor günler geçiren Fransa milli futbol takımının teknik direktörü Domenech’e, ‘erotik şarkı’ desteği geldi. Eski porno film yıldızı Catherine Ringer, onun için ‘Domenech’i Düşlüyorum’ adlı bir şarkı yazdı. Ringer şarkıda ‘Haydi Raymond. Yakışıklısın, iyisin... Ve eğer benim ceza sahama girersen, orada hiçbir savunma oyuncum olmayacak’ diyor. Ringer’in internet sitesinden şarkıyı bilgisayarlarına yükleyenlerin sayısı şimdiden 100 bini aştı. Teknik direktör Domenech ise bir basın toplantısında sorulan şarkıyla ilgili soru üzerine, “Gururlandım ve utandım” diyebildi.

