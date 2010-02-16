Sıkıcı konuşmalar yapmayın

T24- Organizatörler, adaylardan, biri ödülü aldığı anda konukların huzurunda yapacakları iki konuşma hazırlamalarını istedi.







ABD'de bu yıl 82. yapılacak Oscar törenlerinin organizatörleri, adayların, sıkıcı teşekkür konuşmalarından kaçınmak için yeni bir çözüm ortaya koydu. Organizatörler, adaylardan, biri ödülü aldığı anda konukların huzurunda yapacakları iki konuşma hazırlamalarını istedi.



45 saniye sürecek ödülü kabul konuşmasında "Oscar'ın kendileri için ne ifade ettiğini" anlatmalarını isteyen organizatörler, "törenin en nefret edilen yanı" olarak nitelendirdiği teşekkür konuşmasını ise kuliste kameralara kaydetmeyi teklif etti.





Organizatörler, kuliste kaydedilen konuşmanın daha sonra internette yayımlanabileceği, kazananların bu kayıtları arkadaşlarına postalayabileceği ya da istediği şekilde değerlendirebileceği görüşlerini ortaya attı.

Steve Martin ve Alec Baldwin'in sunuculuğunu üstlendiği 82. Oscar törenleri 7 Mart'ta yapılacak

