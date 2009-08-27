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Sıkı diyete girdi

Ceyda Düvenci yeni film projesindeki rol gereği aldığı kiloları verebilmek için sıkı diyete başladı.

27 Ağustos 2009 03:00

'Binbir Gece' dizisinin 'Bennu'su Ceyda Düvenci, yeni projesi 'Biz Evlendik'te; üç çocuklu bir kadını oynayacak. Med Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği projede Düvenci'ye oyunculuğuyla dikkat çeken Yavuz Bingöl eşlik edecek.

Vatan'ın haberine göre, aile komedisi formatındaki 'Biz Evlendik'; üç çocuklu bir kadın ile üç çocuklu bir erkeğin evlenmeleri sonucu oluşan sekiz kişilik ailedeki gelişmeleri konu alacak.

Uğur Yücel'in yönettiği 'Ejder Kapanı' filmindeki pavyon şarkıcısı rolü için beş kilo alan Ceyda Düvenci, şimdi bu dizideki rolü için sıkı bir diyete girdi.





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