Sıkı bir aktivist: İngiliz model ve oyuncu Lily Cole

Body Shop bu yıl ‘Kalp Güzellikten Gelir’ sloganıyla yeni bir hareket başlattı ve ilk kez bir marka elçisi seçti. Markanın anlatmak istediğini tam anlamıyla yansıtan kişi, yardım kuruluşlarına verdiği destekle, aktivistliği ve güzelliğiyle öne çıkan İngiliz model ve oyuncu Lily Cole (23) oldu

Hürriyet'ten Deniz İnceoğlu'nun röportajı şöyle;

Hem dişli bir aktivist, hem model hem de oyuncusunuz. Nasıl kuruyorsunuz aradaki dengeyi?

- Aslında kendimi böyle tanımlamıyorum. Bu sıfatlardan ziyade bir evlat, arkadaş ve sevgili olarak anılmayı tercih ederim. Çalışarak ve sosyalleşerek iki tarafta da aynı anda bulunmaya çalışıyorum. Bir anda herhangi bir yerde dinlenebilir ve sonra hayatıma devam ederim.



Bu aktivist yanınızı tetikleyen ne oldu?

- Küçükken yatak odamın duvarında Edmund Burke’un bir sözü, “Kötülüğün zaferi için gereken tek şey, iyi kişilerin hiçbir şey yapmaması” yazardı. İyi biri olduğumu söylemiyorum fakat haksızlıkların farkına vardığınızda ona karşı durabilmelisiniz. Dolayısıyla suçluluk kompleksinin beni biraz etkilediğini söyleyebilirim. Sürekli ve korkusuzca kendi doğrumu arıyorum. Bunun bir sonu var mı, bilmiyorum. Aktivizmin ilk adımı farklılığa karşı cesurca ayakta durabilmek ve sesini duyurabilmektir. Her şey bu küçük adımlarla başlıyor. Bunu siz de yapabilirsiniz.



Bir aktivist olarak bir günlüğüne, yaşadığınız şehir yani Londra’nın belediye başkanı olsaydınız ne yapardınız?

- Her yere şelaleler yerleştirip insanları su şişelerini çöpe atmak yerine yeniden doldurmaya teşvik etmek isterdim. Beklenmedik yerlere özel ağaçlar diker, düzenli olarak da kocaman sokak partileri düzenlerdim.



Sizce de güzellik kalpten mi gelir?

- Tabii ki. Güzel bir kalpten daha etkilisi yoktur. Her zaman her yerde kendini gösterir. İnsanların, hayatlarını sürdürebilmek için kazandığı parayla ürünler alıp dışsal güzellik arayışına girmesi bana çelişkili geliyor. Benim için kalpten gelen güzellik anlayışı güzelliğinizin iç değerlerinizle örtüştüğü noktadır.



Siz de hep, şimdi göründüğünüz kadar doğal mısınız yani?

- Doğal olmaya çalışıyorum. Binlerce kozmetik ürün almak yerine sağlığıma dikkat ediyorum. Çünkü içinizdeki sağlık, dış görünüşünüze ve cildinize yansıyor. Yediklerime, uykuma çok özen gösteriyorum. Özellikle de stresten uzak durmaya çalışıyorum. Akşam dışarı çıkarken makyaj yapıyorum, gündüz doğal olmak en iyisi.



Sizi moda markalarının tanıtımlarında görmeye alışığız. Bu kez farklı bir çatı altındasınız...

- Uzun zamandır insan ve çevresel konulardaki aktivitelerde yer alıyorum çünkü gezegenimizin ve üzerinde yaşayan biz insanların çok özel olduğunu düşünüyorum. Eğer az da olsa insanları gezegenlerini nasıl daha iyi bir yer haline getirme konusunda düşündürebiliyor ve bu konuda harekete geçmelerini sağlayabiliyorsam, bu beni çok mutlu ediyor. Bu yüzden de artık yüzü olacağım markalar konusunda da seçici davranıyorum. İyi anlamda değişim için uğraşanları tercih ediyorum. The Body Shop da insanlara ve çevreye verdiği sürdürülebilir değerle harika bir iş yapıyor.

Tüm zamanların en seksi kızıllarından

* Gerçek adı Lily Luahana Cole. Modellik kariyeri, 14 yaşında Londra’nın Soho semtinde yürürken bir ajans tarafından keşfedilmesiyle başladı.

* 16 yaşında, İngiliz Vogue’un kapağında yer alan en genç model unvanını kazandı. İngiltere, ABD, İtalya, Japonya ve Kore Vogue sayılarında kapak oldu. İlk defa New York’ta, Anna Sui’nin açılış defilesinde yer aldı.

* 2007’de ilk kez bir Fransız erkek dergisine çıplak pozlar verdi. Bir yıl sonra yine Fransa Playboy’unun kapağında boy gösterdi. Her zaman, çıplaklığın sanatsal bir durum olduğunu savundu.

* 2009’da ‘The Imaginarium of Doctor Parnassus’ filminde Jude Law, Johnny Depp, Heath Ledger ve Colin Farrell ile birlikte rol aldı. Bu yıl rol aldığı üç filminin vizyona girmesi bekleniyor. Aralarında, Rupert Sanders’ın son filmi ‘Pamuk Prenses ve Avcı’ da var.

* 2010’da Daily Mirror tarafından Florence Welch, Prens Harry ve Nicola Roberts’tan sonra ‘Tüm zamanların en seksi kızılı’ seçildi.

* Geçen yıl Cambridge Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden onur derecesiyle mezun oldu.

* Modacı yönüne paralel olarak bir arkadaşıyla birlikte etik kıyafet serisi The North Circular’ı yarattı. Ürünlerinde İngiliz yünü kullanan Cole, el yapımı tasarımlarını evlerinde örgü ören kadınlara yaptırıyor.