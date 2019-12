Şikeyi ajanlar çözecek!

T24 - Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Özak, şike skandallarına ilişkin hükümetin hazırladığı yasal çalışma sonucunda bahis oyunlarında hileye 18 yıl, şikeye 12 yıl hapis cezası verilecek. Şikenin soruşturulması için ajanlar da görevlendirilecek.



Spor dünyasını sarsan şike skandalları üzerine harekete geçen hükümet, ağır hapis ve para cezası içeren yasal düzenlemeyi tamamladı.



Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Özak, şike skandallarına ilişkin hükümetin hazırladığı yasal çalışmayı Milliyet gazetesine anlattı.



“Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarı Taslağı” adı altında hazırlanan yasa tasarısına şikeyi önlemeye dönük üç madde eklendiğini belirten Özak, “Tasarı taslağı çalışmaları sürüyor. Ancak şike düzenlemelerine ilişkin olarak Adalet Bakanlığı ile uzlaşma sağlandı. Taslak çalışmayı Başbakanlık’a gönderdik. Bakanlar Kurulu’nda konuyu ele alıp kararımızı vereceğiz” diye konuştu. Taslaktaki şike düzenlemeleri şöyle:



Spor müsabakalarının sonuçlarını etkilemek amacıyla; hakeme, gözlemciye, temsilciye, sporcuya, kulüp yöneticisi-yetkilisine, antrenöre, teknik direktöre, bir spor müsabakasıyla ilgili herhangi bir görevliye veya bu kişilerin iradesi dahilinde üçüncü bir kişiye maddi veya manevi menfaat sağlayan kişiye 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. 1 milyon 250 bin TL’den, 2 milyon 500 bin TL’ye kadar para cezası da uygulanabilecek.



Taslağa göre, şike olaylarının ortaya çıkarılması ve soruşturulması için ajan görevlendirilebilecek. Cumhuriyet savcısının izniyle görevlendirilen ajanın kimliği değiştirilebilecek. Bu kimlikle her türlü hukuki işlemleri yapabilecek. Ajanın kimliği görevinin sona ermesinden sonra gizli tutulacak. Ajan görevini yerine getirirken suç işleyemeyecek.



Şike için nüfuz veya iltimasını kullananlarda aynı yaptırım uygulanacak. Öngörülen cezalar, şikenin sonuçlanmasını beklemeksizin, şike anlaşması yapıldığının ortaya çıkması halinde de geçerli olacak.





Bahisteki hile ne olacak?



* Meşru veya gayri meşru düzenlenen bahis oyunlarına hile karıştıranlara ise 7,5 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası, 1 milyon 875 bin TL’den 3 milyon 750 bin TL’ye kadar da para cezası istenebilecek.





Teşvik primi de cezalandırılacak



* Milli takıma uluslararası müsabaka nedeniyle verilen ve kulüplerin kendi sporcu veya teknik elemanlarına verdiği teşvik primleri hariç, rakip spor kulübü ve sporcusuna veya üçüncü bir kişiye çıkar sağlamak amacıyla ayni ve maddi bağış ya da yardımda bulunulamayacak. Bulunan kişilere şikedeki hapis ve para cezalarının aynısı uygulanacak.





Her türlü dinleme yapılacak



* Şike suçunu takipte hertürlü özel ve şirket bilgisayarlara el konularak bütün kayıtlar kopyalanıp alınabilecek.



* Şike suçunu ortaya çıkarmak için telefon dahi her türlü iletişimin tespiti yapılabilecek. Şüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri ve işyeri teknik araçlarla izlenebilir, ses veya görüntü kaydı alınabilecek.



* Tesadüfen elde edilen deliller de değerlendirilecek.





Kulübe bilgi verilecek



* Talep edilmesi halinde, şike suçunun soruşturma ve yargılama aşamasına ilişkin bilgiler, savcılık, hakim ve mahkeme tarafından, ilgili federasyon veya kulübe verilebilecek. İlgili federasyon veya kulüpler adli soruşturma veya yargılamayı tehlikeye sokmamak için bu bilgileri gizlilik kuralına uyarak kamuoyuna açıklayamayacak.





Mahkeme tartışması



* Taslakta yer alan suç işleyen kişilerin Adalet Bakanlığı’nın görevlendireceği ceza mahkemeleri ya da özel spor mahkemelerinde yargılanması düzenlemesi ise halen tartışılıyor. Adalet Bakanlığı, özel spor mahkemeleri talebine sıcak bakmıyor. Özak bu konuda, “Spor mahkemeleri konusunu Adalet Bakanlığı ile müzakere ediyoruz. Henüz sonuçlanmadı” değerlendirmesini yaptı. Spor Mahkemeleri konusuna Bakanlar Kurulu’nda son kararın verilmesi bekleniyor.