Şikel kriz mağduru

Çağla Şikel, eşi Emre Altuğ ile birlikte yaklaşık bir yıl önce açtığı Opposite adlı mağazayı kriz yüzünden kapatmak zorunda kaldı.



Şu sıralar hamileliğinin son dönemini yaşayan Çağla Şikel, iş hayatında aynı mutluluğu yaşayamıyor. Kendine özgü bir moda yaratmaya çalışan Şıkel, ürünlerini de eşi Emre Altuğ ile birlikte açtığı Opposite adlı mağazada satışa sunmuştu. İstanbul Kozyatağı’ndaki Palladium Alışveriş Merkezi’nde yaklaşık bir yıl önce mağazalarını açan Şikel ve Altuğ, geçtiğimiz günlerde kapıya kilit vurmak zorunda kaldı.

Opposite adlı bir mağazada Şikel’in tasarımlarıyla birlikte İtalyan tarzı kıyafetleri müşterilere sunuluyordu. Şikel ile Altuğ, her çıktıkları programda mağazanın reklamını yapmalarına rağmen işler iyi gitmeyince Oppo-site’yi kapamak zorunda kaldılar. İkili, şimdilerde gazete kağıtlarıyla camlarını kapadıkları mağazanın tasfiye işleriyle de ilgileniyor.