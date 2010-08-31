-ŞİKECİ FUTBOLCUYA 33 AY CEZA BERLİN (A.A) - 31.08.2010 - Almanya 3. Futbol Ligi takımlarından Sandhausen'da forma giyen Marcel Schuon'a, 2. ligdeki Osnabrück'de oynadığı dönemde şikeye karıştığı gerekçesiyle müsabakalardan 2 yıl 9 ay men cezası verildi. Almanya Futbol Federasyonu'nun açıklamasında, 2007-2009'da Osnabrück'de oynayan 25 yaşındaki Schuon'un, bir bahis şirketiyle işbirliği yaptığı yönünde kanıt bulunduğu belirtildi. Schuon'un bahis şirketinin başkanına 2008 ve 2009 yıllarında Osnabrück'ün 4 maçının sonucunun ''şikeyle belirlenmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu'' söylediği ifade edildi. Federasyonun açıklamasında, Schuon'un maçların sonucuna tesir ettiğine dair kesin kanıt bulunmadığı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu 4 maçtan birinin ardından Schuon'un bahis şirketine olan 25 bin Avroluk borcunun kapatıldığı belirtildi. Almanya'da polis, geçen yıl 9 Avrupa liginde faaliyet gösteren 200 kişilik bir bahis şebekesini çökertmişti. Şebekenin, hakemleri, futbolcuları ve resmi yetkilileri ayarlayarak 10 milyon avro kazandığı tahmin ediliyor.