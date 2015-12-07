T24 LogoT24 Logo
Spor

Şike yaptığını itiraf eden 11 futbolcu kovuldu

Zorya Lugansk Kulübü Genel Direktörü Sergei Rafailov, 19 yaş altı ligindeki bazı maçlarda şike yaptıklarını itiraf eden 11 oyuncuyla yollarını ayırdıklarını duyurdu

07 Aralık 2015 20:06

Ukrayna Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Zorya Lugansk, 19 yaş altı takımından 11 oyuncu ile şike yaptıkları gerekçesiyle yollarını ayırdı.

Zorya Lugansk Kulübü Genel Direktörü Sergei Rafailov, 19 yaş altı ligindeki bazı maçlarda şike yaptıklarını itiraf eden Valentin Velikiy, Ivan Volik, Alexei Olenchenko, Sergei Romanov, Igor Skvortsov, Maxim Slusar, Pavel Smirnov, Alexander Soldatenko, Vladyslav Sydorenko, Vladislav Filenkov ve Denis Shapochka'nın takımdan gönderildiğini belirtti.

Ukrayna basınına konuşan Rafailov, söz konusu futbolcuların skora etki etmek amacıyla maç başına 500-900 Euo para aldığını ifade etti.

Ukraynalı yönetici ayrıca, yaptıkları araştırma sonucunda altyapılarda birçok takımın oyuncularının şikeye karıştığı konusunda şüphe ortaya çıktığını kaydetti. 

 

ETİKETLER

futbolşikeukrayna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24