Şike yaptığını itiraf eden 11 futbolcu kovuldu

Ukrayna Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Zorya Lugansk, 19 yaş altı takımından 11 oyuncu ile şike yaptıkları gerekçesiyle yollarını ayırdı.

Zorya Lugansk Kulübü Genel Direktörü Sergei Rafailov, 19 yaş altı ligindeki bazı maçlarda şike yaptıklarını itiraf eden Valentin Velikiy, Ivan Volik, Alexei Olenchenko, Sergei Romanov, Igor Skvortsov, Maxim Slusar, Pavel Smirnov, Alexander Soldatenko, Vladyslav Sydorenko, Vladislav Filenkov ve Denis Shapochka'nın takımdan gönderildiğini belirtti.

Ukrayna basınına konuşan Rafailov, söz konusu futbolcuların skora etki etmek amacıyla maç başına 500-900 Euo para aldığını ifade etti.

Ukraynalı yönetici ayrıca, yaptıkları araştırma sonucunda altyapılarda birçok takımın oyuncularının şikeye karıştığı konusunda şüphe ortaya çıktığını kaydetti.