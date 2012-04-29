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Şike yapan takımlara para cezası verilip puan silinecek!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararını verdi

29 Nisan 2012 18:34

Türkiye Futbol Federasyonu, Etik Kurulu'nun verdiği rapor doğrultusunda şike ile ilgili kararını verdi. Ancak bu akşam Fenerbahçe - Beşiktaş maçı nedeniyle açıklamalarını 30 Nisan Pazartesi (yarın) günü yapacakları basın toplantısı ile açıklayacaklar.

3 Temmuz'da başlayan ve Türk futbolunu derinden etkileyen süreç ile ilgili cuma günü Antalya Gloria Golf Otel'de Yıldırım Demirören başkanlığında toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararını verdi.

Karar verildi ancak, bu akşam oynanacak derbi maç nedeniyle açıklama 30 Nisan Pazartesi (yarın) günü saat 11.00'de yapılacak basın toplantısı ile açıklanacak.
 

Para cezası ve puan silme

 
Antalya'daki toplantılarda önemli kararlar alındı.

 
İşte o kararlar...

- Türkiye Futbol Federasyonu yaşanan bu süreçte adı geçen 8 takımı (Fenerbahçe, Beşiktaş, Manissaspor, Trabzonspor, Sivasspor, Eskişehirspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Giresunspor) Disiplin Kurulu'na sevk edecek.

 - Bu 8 takıma ağır para cezaları verilecek ve geçen yıl kazandıkları para ödülleri geri alınacak.

 - Para cezasının dışında takımların puanları da silinecek.

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