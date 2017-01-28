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'Şike' ve 'Odatv' davalarının eski hâkimi Mehmet Ekinci tutuklandı

Hakkında 'FETÖ'den gözaltı kararı çıkan Ekinci, dün Yalova’da yakalanmıştı

28 Ocak 2017 14:06

'FETÖ' soruşturması kapsamında aranan 'Futbolda şike' ve ‘Odatv’ davalarının eski hâkimi Mehmet Ekinci tutuklandı.

Ekinci, dün Yalova'da bir evde yakalanmasının ardından, bugün Bakırköy Adliyesi'ne getirilmişti.

 

 

DHA'da yer alan habere göre Ekinci, adliyeye sokulurken, "Memleketimiz büyük saldırı altında. Ben, kendimi devlete adamış bir insanım, hainlerle işim olmaz. Er geç ortaya çıkar her şey. Merak etmeyin" dedi.

Hakkında 'FETÖ' üyeliği iddiasıyla yakalama kararı bulunan Mehmet Ekinci, Yalova’da özel olarak oluşturulan polis ekibi tarafından dün yakalanmıştı. Mehmet Ekinci, 'Şike' ve ‘Odatv’ davasının görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanıydı.

Ekinci'nin yakalanma anı:

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