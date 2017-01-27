'Şike' ve 'Odatv' davalarının hâkimi Mehmet Ekinci Yalova'da yakalandı

'FETÖ' soruşturması kapsamında aranan 'Futbolda şike' ve ‘Odatv’ davalarının eski hâkimi Mehmet Ekinci, Yalova’da bir evde yakalandı. Ekinci'nin karşısında polisleri görünce "Ben hakimim avukatımı istiyorum" dediği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde görülen 'FETÖ' ile bağlantılı Selam Tevhid davası kapsamında firari olarak aranan ve meslekten ihraç edilen Mehmet Ekinci, Yalova'da polisinin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

'FETÖ' soruşturması kapsamında aranan 'Futbolda şike’ ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, Yalova’da gizlendiği kayınpederinin evinde yakalandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü’nün oluşturduğu özel ekip, 'FETÖ' soruşturması kapsamında aranan Mehmet Ekinci’nin, Yalova’daki lüks bir sitede oturan kayınpederinin evine geldiğini belirledi.

Buraya yapılan operasyonda yakalanan Ekinci'nin bir anda karşısında polisleri görünce, "Ben hakimim avukatımı istiyorum" dediği öğrenildi. Evde yapılan aramada, Ekinci'nin kullandığı bilgisayar ve bazı belgelere el konuldu. Ekinci, Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Burada işlemlerin tamamlanmasının ardından Mehmet Ekinci, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Arkadaşları ile yakınlarının üzerine kayıtlı olan telefonlar ile konuştuğu tespit edilen Ekinci’nin ifadesinden sonra kendisine yardım ve yataklık ettiği öne sürülen bazı kişilerin de gözaltına alınabileceği belirtildi.

Özel ekip yakaladı

Mehmet Ekinci hakkında iki ayrı davadan, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’, ’Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’ suçlarından yakalama kararı bulunuyordu. Tanınmamak için bıyık bırakan ve sürekli kılık değiştiren hakim Mehmet Ekinci’nin yakalanmasıyla ilgili Yalova Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı yazılı açıklamada, "Aranan Mehmet Ekinci’nin yakalanması için özel ekip oluşturduk. Kendisinin tanınmamak için sürekli kılık değiştirdiğini tespit ettik" denildi.