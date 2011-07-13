Şike ve LigTV halleri



Çağnur Öztürk





Malumunuz üzere ülke gündeminde futbolda şike soruşturması mevcut.



Spor Toto ve Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan Lig TV'nin bu durumdan etkileneceğine kesin gözüyle bakılırken Lig Tv’de olumsuz etkileri kendini göstermeye başladı.



Fenerbahçe’nin küme düşeceği söylentileri üzerine taraftarlar Digitürk aboneliklerini iptal etmeye başladı. Hatta aboneliklerini iptal ettirmek için Digitürk'ü arayanlara, "Fenerbahçe'nin küme düştüğü kesin değil. Aboneliğinizi iptal etmeyin, size iki erotik kanalı bir ay ücretsiz açalım. Sinema paketi veya süper paket verelim" şeklinde teklifler yapıldığı yönünde yine söylentiler mevcut. Eğer bunlar gerçekse Digitürk epey panik olmuş demektir.



Şu aralar Digitürk’te ciddi bir kriz olduğu kesin…



Bütün bunların sonrası bir de, Lig TV'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği efsanevi maç yayınlanınca bu kez Galatasaraylı taraftarların tepkisine maruz kaldı Lig TV ve bunun kasti bir davranış olmadığını zaten haftalık programın uygulandığını belirtiyorlar.



2014 yılına kadar Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk’ün 3 milyona yakın, Lig TV’nin ise 1 milyon abonesi bulunuyor ve kulüplerin küme düşme ihtimali karşısında aboneler hezeyanda…



Benim Digitürk’ten en büyük şikâyetim ise en yağmurlu havalarda bozulması ve sürekli teknik servis peşinde koşturması, bir de maçlar esnasında çok fazla reklam alarak seyir keyfimizi bozması… Bir de bu reklamlar tam da bir atak esnasına denk geliyorsa illet oluyor insan… Arada bir de rejisel hatalar beni yoruyor izlerken.

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Digitürk şimdiden şike soruşturmasından ötürü mağdur gibi gözüküyor ama ben hiçbir takımın küme düşmeyeceğini; ligin ve yayınların aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum.



Kötü ihtimali düşünelim küme düşülse bile o zaman düşününüz aboneliklerinizi, henüz hiçbir şey gerçekten net değil çünkü…



O nedenle sevgili taraftarlar sadece sakin olmanızı ve olayları sükûnetle takip etmenizi tavsiye ediyorum!



