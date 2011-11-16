'Şike var' deyip, ağladı!

T24

Cansu Taşkın, bu sabah katıldığı 2. Sayfa programında, yarışmadan sonra psikolojisinin bozulduğunu söylerken gözyaşlarına boğuldu. "Yarışmanın favori ismi bendim" diyen Taşkın sözlerini şöyle sürdürdü: "Best Model'in internet üzerinden yaptığı oylamada birinci seçildim. Yarışma gecesi de ben podyumda yürürken herkes ayakta alkışladı ama sonuç benim için hayal kırıklığı oldu. En azından ilk 5'e girmeye kesin gözüyle bakıyordum. Yarışmaya sonradan dahil olan Tuğba'nın birinci olması hepimizi şaşırttı. Zaten yarışma öncesi cep telefonuma bir arkadaşım mesaj atmış ve ilk 3'e gireceklerin listesini yollamış. Bu mesajı yarışma bittikten sonra gördüm, bu şaibeli durumu bize kim açıklayacak. O gece sabaha kadar uyumadım, yarışma sonrası ailem beni kuliste bulamayınca intihar ettiğimi düşünmüş. O kadar kötü oldum ki kendime bir şey yapmamdan korkmuşlar. Bir daha Türkiye'de yarışmaya girmem, tövbe ettim."