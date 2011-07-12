Şike soruşturmasında Beşiktaş ve İstanbul BB'liler gözaltında

T24 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş kulübü As Başkanı Serdar Adalı ile Teknik Direktör Tayfur Havutçu'nun yanı sıra İBB'li futbolcular İbrahim Akın ve İskender Alın da gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Trabzonspor Başkanı Sadri Şener de ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Adliyesi'ne sevk edildi. Futbol Federasyonu Başkanı Aydınlar da şike soruşturmasına yeni kulüplerin katılacağı işaretini verdi. Aydınlar, "İşin içinde hiç ismi geçmeyen kulüp de var" dedi.





TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar: İşin içinde hiç ismi geçmeyen kulüp de var









Şike ve teşvik primi kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyespor oyuncuları İbrahim Akın, İskender Alın ve Beşiktaş yöneticisi Serdal Adalı ile Teknik Direktör Tayfur Havutçu sağlık kontrollerinin yapılması için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.





Beşiktaş'ın Avusturya kampında bulunan yöneticisi Serdal Adalı ile teknik direktörü Tayfur Havutçu, ifade vermek üzere dün İstanbul'a çağrılmıştı.





Sabah saatlerinde Emniyet'e geldiler



Futboldaki şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ile futbol takımı teknik direktörü Tayfur Havutçu, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geldi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine, garaj kapısından giriş yapan Beşiktaşlı Serdal Adalı, "Telefonla çağırdılar ifade vermeye geldim. Beşiktaş bu işten temiz çıkacak" dedi.



Adalı, daha sonra avukatlarıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün bulunduğu kata çıktı.



Kulübün futbol takımı teknik direktörü Tayfur Havutçu da, avukatlarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geldi.









"Beşiktaş bu işten temiz çıkacak"





İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine, garaj kapısından giriş yapan Beşiktaşlı Serdal Adalı, "Telefonla çağırdılar ifade vermeye geldim. Beşiktaş bu işten temiz çıkacak" dedi.



Adalı, daha sonra avukatlarıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu kata çıktı. Kulübün futbol takımı teknik direktörü Tayfur Havutçu da, avukatlarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geldi.



Sadri Şener adliyede

Şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan Trabzonspor Başkanı Sadri Şener de Beşiktaş Adliyesi'ne getirildi.







'İşin içinde hiç ismi geçmeyen kulüp de var'



Futbol Federasyonu Başkanı Aydınlar , şike soruşturmasına yeni kulüplerin katılacağı işaretini verdi.



Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar dün gece bir televizyon programına telefonla katıldı ve önemli açıklamalar yaptı.



Aydınlar, ellerinde delil olmadığını belirterek bu durumda karar vermelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.



Aydınlar'ın en ilginç açıklaması ise soruşturmanın gideceği yön hakkında oldu: "Biz hangi kulüplerin bu işin içinde olduğunu biliyoruz. Kulüplerin isimlerini biliyoruz. Hiç ismi geçmeyen kulüp de var bu işin içinde. Ama şu anda size söylemem mümkün değil."



Üç hakemin bu soruşturmanın içinde olduğuna dair bilgisi olmadığını dile getiren Aydınlar, "Evet daha önceki açıklamalarımda 'Durum çok vahim, yargı kararını beklemeden, karar vereceğiz' dedim. Ama şimdi de tersini söylemedim. Durum değişmedi. Yargı kararını beklemeden karar vereceğiz. İddianameyi bekleyeceğiz" diye konuştu.



Hastanede Aziz Yıldırım'a yaptığı ziyaretle ilgili ise şunları söyledi: "Tamamen insani bir ziyarettir. Aziz Yıldırım bir kulüp başkanıdır, benim de kulübümün başkanıdır. Kendisini ziyaretim tamemen insanidir. Bu ziyarette de kendisine geçmiş olsun dedim, başka da bir şey konuşulmamıştır."