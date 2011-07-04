-ŞİKE MİLLETVEKİLLERİNİN DE GÜNDEMİNDE TBMM (A.A) - 04.07.2011 - Futbolda şike iddiaları, AK Parti grup toplantısına katılmak üzere Meclise gelen milletvekillerinin de gündemini oluşturdu. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, AK Parti Grup toplantısına gelirken gazetecilerin futbolda şike iddiaların yönelik soruşturmayla ilgili sorularını yanıtlarken, ''İnşallah Türk sporu adına kötü şeyler olmaz. Ümit ediyorum ki bu haliyle soruşturma sonunda hukukun vereceği karar; düşünüldüğü veya adlandırıldığı gibi olmaz. Sporla uğraşan, sporun içinden gelen biri olarak üzülürüm. Eğer spora bu tür şeyler karışmışsa üzülürüm. Ama bir görelim bakalım ne olacak. Ümit ediyorum kötü şeyler çıkmaz sonunda'' dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, konuyla ilgili sorulara, ''Eğer olup bitenlerin yüzde beşi bile doğruysa çok vahim. Türk sporu adına çok vahim. Bu olup bitenler inşallah orada da bir temizlenmeye yol açar. Ama detaylarını bilmediğim için haklı haksız konusunda bir yorum yapmak istemiyorum'' dedi. Çelik, ülkede herkesin temiz iş yapması gerektiğini belirterek, ''Herkes temiz iş yapmalı. Siyaset de temiz siyaset, spor da da temiz futbol, temiz güreş, temiz basketbol, temiz gazetecilik yapılmalı'' diye konuştu. -''ŞİMDİ YASA VAR''- Eski TBMM Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, gazetecilerin sorularına karşılık, ''Yaşanmakta olanları Türk futbolunun geçmişi için üzüntüyle karşılıyorum. Ama Türk futbolunun geleceği için de umut verici olarak değerlendirdiğimi ifade etmek istiyorum'' dedi. Şahin, ''Görev yaptığınız bakanlık döneminizle ilgili bu tür işaretler veya duyumlar aldınız mı?'' sorusuna, ''O zaman yasa yoktu, şimdi yasa var. Avantajı bu...'' karşılığını verdi. -''TÜRKİYE TEMİZ TOPLUM OLUYOR''- Eski İçişleri Bakanı ve Kırıkkale Milletvekili Beşir Atalay da gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine, ''Ben bu olayla ilgili bir değerlendirme yapma durumunda değilim. İçişleri Bakanı da değilim. Süreçle ilgili de bir değerlendirme yapmam ama Türkiye temiz toplum oluyor'' dedi. Kendi iktidar dönemlerinin en önemli unsurunun organize suç örgütleri, çetelerle mücadele olduğunu kaydeden Atalay, bakanlık döneminde bu konuyla ilgili rakamları çıkardığını, önceki dönemlerle karşılaştırmasını yaptığını anlattı. Atalay, ''Mafya, çete, organize suç örgütleriyle mücadele bizim dönemimizin güvenlikte en önemli, en belirgin noktasıdır. Türkiye o manada gerçekten iyi, temiz toplum oluyor. İster spor ister başka alanda olsun bu tür şeyler varsa ortaya çıksın, bundan sadece memnunluk duyarız. Ama yanlışlıklar da olmasın tabii... İyi araştırılsın, iyi yargılansın ve bunların hepsi ortaya çıksın'' diye konuştu. Türkiye'nin daha şeffaf, daha açık bir toplum olmaya doğru hızla gittiğini ifade eden Atalay, herkesin bundan memnuniyet duyması gerektiğini vurguladı. -''HUKUK HER ZAMAN ETKİSİNİ DOĞURUR''- TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya ise ''Operasyonun arka planında bir suç olmamasını temenni ediyorum, öyle umuyorum. Herkes bu konuda alınları açık olarak ortaya çıkarlar'' derken, ''Türk futbolunun geçmişi karanlık mı?'' sorusuna ise ''O anlamda demiyorum. Hukuk her zaman, gün ışığında da karanlıkta da etkisini doğurur. Ama ben arka planında böyle aykırılıkların bulunmadığını umuyorum'' diye konuştu. Öte yandan, AK Parti Grup toplantısı öncesinde Mersin'den geldiğini ve Devlet Bakanı Çağlayan ile görüşmek istediğini söyleyen bir kişi, basın kapısından salona girmek istedi. Toplantının kapalı olduğu gerekçesiyle içeriye alınmayan bu kişi, kendisini jiletle yaraladı. Psikolojik sorunları olduğu bildirilen kişi, polislerce sağlık merkezine götürüldü.