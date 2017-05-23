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15 Temmuz Darbe Girişimi

"Şike kumpası"nda 42 sanık ByLock şüphelisi

42 sanıktan 21'inin "kırmızı" listede olduğu belirtildi

23 Mayıs 2017 14:43

"Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 108 sanığın yargılandığı davada mahkeme başkanı, cep telefonunda ve internet sağlayıcısında örgütün kriptolu mesajlaşma programı "Bylock" tespit edilen 42 sanığın isimini açıkladı. Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanıklardan Şerif Ali Tekalan ve eski emniyet müdürü Nazmı Ardıç'ın da bulunduğu 21 sanığın "kırmızı" listede olduğu belirtildi.

"Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla haklarında 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası istenen 14'ü tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan duruşma salonunda görülen davanın 6. duruşmasında, bu davanın tutuklu 14 sanığı, başka suçtan tutuklu sanıklar eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, gazeteci Mehmet Baransu ve 13 tutuksuz sanık hazır bulundu.

Müştekiler Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ile eski futbolcular Ümit Karan, İbrahim Akın ve bazı futbolcuları temsilen avukatlar da duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, mahkemeye ulaşan evraklar arasında, sanıkların 'FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespitine ilişkin iki raporu okudu.

Buna göre, 29 kişinin bulunduğu ilk "ByLock" raporunda, tutuklu sanık Nazmi Ardıç ile firari sanık kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanığın "kırmızı" renkli "ByLock" kullanıcısı olduğu tespitine yer verildi.

Aynı listede, 2 sanığın "mavi", 6 sanığın ise "turuncu" ByLock kullanıcısı olduğu bilgisi yer aldı. İkinci listede ise 13 kişinin daha ByLock kullandığı ifade edildi.

Duruşmada, haklarında ByLock kullandığı tespitine yer verilen sanıkların talepleri alındı.

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Futbolda şikekumpasBylockŞerif Ali TekalanNazmı Ardıç

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