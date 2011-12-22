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Politika

Şike davasının hakimi değişiyor

'Şike' ve 'Odatv' davalarına bakan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Resul Çakır Yargıtay...

22 Aralık 2011 02:00

T24 - 'Şike' ve 'Odatv' davalarına bakan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Resul Çakır Yargıtay üyeliğine seçildi.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yargıtay üyeliği için atamalarını yaptı.

'Şike' ve 'Odatv' davalarına bakan özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Resul Çakır, Yargıtay üyeliğine seçildi. 

Çakır, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üye hakimken Temmuz ayında İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına atanmıştı. 

'Şike' ve 'Odatv' davalarının yargılamaları, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce sürdürülüyor.



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