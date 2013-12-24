Şike davasında 'paralel devlet' dayanaklı başvuru

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatları, "Bizim dava süresince dile getirdiğimiz tüm gerçekler, bu operasyon sırasında devletin en üst kademesindeki isimler tarafından bizzat teyit edildi" denildi. Başbakan'ın "Paralel devlet oluşturmaya çalışan, yargı ve emniyet içinde çöreklenmiş çeteler var" sözlerini hatırlatarak şike davasının yeniden görülmesini istedi.

Davanın yeniden görüşülmesi talebiyle hazırlanan dilekçede, Yıldırım'ın "İddianame Emniyet'te yazılmıştır" diyerek suçladığı Polis Müdürü Nazmi Ardıç'ın görevden alındığı belirtildi. F.Bahçeli avukatlar, başkanın "Bu tapeleri kesip biçiyorlar" sözlerinin bugün bakanlar tarafından söylendiğini de ifade ettiler

F.Bahçe dün çok kritik bir hamle yaptı ve şike davasının yeniden görülmesi için Yargıtay'a bir itiraz dilekçesi verdi. Hükümetin kendisine yönelik yapılan çirkin saldırı sonrası, yargı ve emniyete dönük kullandığı "örgüt" ve "sahte delil üretme" suçlamasını dayanak gösteren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatları dün Yargıtay'ın kapısını çaldı. Başvuruda "Bizim dava süresince dile getirdiğimiz tüm gerçekler, bu operasyon sırasında devletin en üst kademesindeki isimler tarafından bizzat teyit edildi" denildi. Başbakan'ın "Paralel devlet oluşturmaya çalışan, yargı ve emniyet içinde çöreklenmiş çeteler var" sözleri hatırlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nca geçtiğimiz hafta yapılan emniyet operasyonu hatırlatıldı. Görevden alınan polis müdürlerinin şike davasında da görevli olduğuna vurgu yapıldı. Aziz Yıldırım'ın "Bu iddianame Vatan Emniyet'te yazılmıştır" diyerek suçladığı Polis Müdürü Nazmi Ardıç'ın bu operasyonda görevden alındığı belirtildi. Aziz Yıldırım'ın 2 yıldır söylediği "Bu tapeler uydurma, kesip biçiyorlar öyle yayınlatıyorlar" dediği tapelerle ilgili İçişleri Bakanı Muammer Güler ile Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın sözleri başvuru dilekçesine konuldu.

'Aynı hassasiyeti bekliyoruz'

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın müdafii avukatı Abdullah Kaya, Yargıtay'a sunulan dilekçeye ilişkin, "Adil yargılanma hakkının sağlanması hususunda diğer soruşturmalara gösterilen hassasiyetin tarafımızdan esirgendiğini düşündüğümüz için başvurduk" dedi. Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın kararın yılbaşından önce çıkabileceği yönünde yaptığı açıklamanın davaya müdahale olduğu da Fenerbahçe cephesinin iddiaları arasında.