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Şike davası hâkimi: Şu biletleri düz kâğıda basın, basına haber olmuşuz

"Futbolda şike" iddiaları üzerine aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 16'sı tutuklu 93 sanık açılan davanın 11. duruşması sona erdi.

29 Mart 2012 22:33

 

Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, şike davasında basın mensuplarının durşmaya katılabilmesi için verilen stadyum fotoğraflı bileti göstererek, '' Bu kartlarla kim ilgileniyor. Basına haber olmuş. Bunu düz bir kâğıda basın'' dedi.

Duruşmaya yoğun ilgi nedeniyle akreditasyon uygulaması yapıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın savunması ise yarına kaldı.

 

Duruşmada tutuklu sanıklar Haldun Şenman, Sami Dinç, Emra Koçak ve Hakan Karaahmet ek savunmamalarını yaparak tahliyelerini talep etti. Aziz Yıldırım ve Olgun Peker'in aralarında bulunduğu 12 sanık ise ek savunmalarını ve taleplerini yarın yapacak. Tututklu Sanık Sami Dinç'in ek savunmasını tamamlamasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, "Savunma yapmak isteyen var mı?" diye sordu.

 

Aziz Yıldırım yarın konuşacak

 

İlk önce salonda sessizlik hakim oldu. Bunun üzerine Mehmet Ekinci, "Savunma yapmak için sıraya giriyorsunuz. Şimdi kimse savunma yapmak istemiyor" dedi. Bunun üzerine Olgun Peker "Yarın (Cuma) savunma yapmak istiyorum" dedi. Mahkeme Başkan Ekinci ise "Yarın için kimseye söz vermedim" açıklaması yaptı. Bunun üzerine Aziz Yıldırım ise "Ben bugün yapacaktım ama bana yarım saat yetmez. Ben de yarın savunma yapacağım. Ben havaya girdiğim zaman kesmeden devam etmek isterim" dedi. Bunun üzerine tutuklu sanık Hakan Karaahmet ek savunmasını yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen Karaahmet tahliyesini talep etti. Karaahmet Mahkeme başkanını Oda TV davasında verdiği tahliye kararlarıyla ilgili de tebrik etti. Bunun üzerine Ekinci ise "Özel yetkili mahkemelerde tutukluluklarla ilgili böyle yanlış bir kanı var. Mahkememizin tutukluluk oranı yüzde 18'dir. Bu konuyu fazla abartmayın" dedi. Mahkeme Başkanı Ekinci duruşmayı yarına erteledi.

 

‘Bunu düz bir kağıda basın’

 

Basın mensupları ve ziyaretçilerin duruşma salonuna girmeleri için her gün değişik resimlerin yer aldığı giriş kartında bugün bir futbol stadının resmedilmesi nedeniyle de Başkan Ekinci'nin görevlileri uyardığı belirtildi. Ekinci görevlilere, "Bu kartlarla kim ilgileniyor. Basına haber olmuş. Bunu düz bir kağıda basın" dediği öğrenildi. Bahsi geçen giriş biletine daha önce de güvercin görseli konulduğu öğrenildi.

 

Stadyum resimli bilet dağıtılmıştı

 

16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Futbolda Şike" davasının bugünkü duruşmasında yine yoğun ilgi nedeniyle akreditasyon uygulaması yapıldı. Salona girecek sanık yakınları ve habercilere kimlik tespiti karşılığında numaralı biletler dağıtıldı. Ancak bu kez dağıtılan biletlerin üzerindeki resim oldukça dikkat çekiciydi. Akreditasyon uygulamasını yapanlar bu kez biletlere tıklım tıklım seyirci dolu stadyumun resmini koymayı tercih etti. Resimde fileleri takılmış kalenin tek direği ve yemyeşil sahasıyla devasa bir stadın futbol maçı öncesi görüntüsü var. Her duruşma günü salon kapasitesi oranında 100 adet biletlerden basılıyor ve bunların 80'i izleyicileri dağıtılıyor. Böylece üzerinde tarih de bulunan bu biletlerle izleyicilerin zorunla aralardan sonra da duruşmayı izlemeleri sağlanıyor. Bundan önceki duruşmalarda bu akreditasyon biletlerinin üzerinde barış sembolü güvercin ya da enerji sektörünün sembollerinin bulunduğu gözlenmişti.

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