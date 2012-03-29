'Hakan Şükür'ü F.Bahçe'ye getiriyordum ama otelden kaçtı'

Futbolda şike davasının 11. duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'ndeki 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe Kulüp Müdürü Yavuz Ağırgöl'ün savunmasında "Ben futbolcu kaçırırdım. Hakan Şükür'ü de Fenerbahçe'ye getiriyordum ama otelden kaçtı" dedi.

"Futbolda şike" iddiaları üzerine aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 16'sı tutuklu 93 sanık açılan davanın 11. duruşması görülmeye başlandı. Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya aralarında Aziz Ylıdırım ve Olgun Peker'in bulunduğu 16 tutuklu sanık katıldı. Tutuksuz sanıklardan ise bir önceki celse tahliye edilen Şekip Mosturoğlu, Cemil Turan, Coşkun Çalık ve Ömer Ülkü'nün yanı sıra savunmalarını yapmak üzere Beşir Acar, Yavuz Ağagöl'ün de bulunduğu çok sayıda tutuksuz sanık duruşmada hazır bulundu.



Tutuksuz sanıklar savunmada



Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci tutuksuz sanıklardan Mersin İdmanyurduspor Asbaşkanı Beşir Acar'ı savunmasını almak üzere sanık kürsüsüne çağırdı. Mersin İdmanyurduspor - Giresunspor maçında şike yaptığı iddiasıyla yargılanan Acar, "Düşme riski olan bir takım şike yapamaz. Giresunspor Başkanı Ömer Ülkü ile şike amaçlı bir konuşma yapmadım. Bu suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.



"Hakan Şükür'ü de Fenerbahçe'ye getiriyorum ama..."



Tutuksuz sanık Yavuz Ağırgöl de savunmasına, ”Olmayan bir örgüte üye olmamdan ve olmayan şikeden söz edilemez” diyerek başladı.

Ardından tutuksuz sanık menajer Yavuz Ağargöl savunmasını yaptı. Aralarında Cemil Turan ve Hasan Vezir'in de bulunduğu çok sayıda ünlü futbolcuyu Fenerbahçe'ye kendisinin getirdiğini ifade eden Ağargöl, "Hakan Şükür'ü de Fenerbahçe'ye getiriyordum ama otelden kaçtı" dedi. "Hiç futbolcu kaçırdınız mı?" sorusuna ise Ağargöl, "Bütün futbolcular Fenerbahçe'ye gelmek için can atardı. İsteselerdi kaçırırdım" diye konuştu.

Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Ağırgöl, ”Fenerbahçe’de 1970 yılından beri futbolcu transfer işleri yapıyorum. Bana ’Kahveci Yavuz’ derler. Rıdvan Dilmen, Cemil Turan, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman bunların hepsini ben transfer etmek için getiriyordum. Otelde saklıyordum. İmza günü kulübe getiriyordum. Beşiktaş ve Galatasaray’dan saklıyordum. Hatta Hakan Şükür’ü de transfer edecektik, saklıyordum ama ben otelden ayrıldığım için otelden gitmiş.

Eğer işim çıkmasaydı Hakan Şükür de Fenerbahçe de oynayacaktı. Kimseyi zorla getirmedim, hepsi isteyerek geldi” ifadelerini kullandı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Ekinci’nin, ”Hakan Şükür Fenerbahçe’de olabilirdi yani öyle mi?” diye sorması üzerine Ağırgöl, ”Ben gitmeseydim o bizdeydi” yanıtını verdi. Bunun üzerine Ekinci’nin, ”Kabahatin var o zaman” demesi üzerine salonda gülüşmeler yaşandı.

Hakkındaki suçlamalarla ilgili ”Öyle yasal olmayan şeylerle işim olmaz” diyen Ağırgöl, beraatını talep etti.

Duruşmaya, sanıkların savunmasının alınmasıyla devam ediliyor.

Bu arada, duruşma nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı’nın içinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Salona önceki duruşmalarda olduğu gibi sadece ana bloktan giriş sağlandı. Salona giden diğer koridor ve geçişler güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, asansörlerin de bu katta durması engellendi.