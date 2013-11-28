Şike davası dosyası yeniden Yargıtay'da!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin tebligat eksikliğini tamamlayarak gönderdiği futbolda şike davasına ilişkin dosyayı, yeniden Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderdi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin şike davasıyla ilgili verdiği kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Aziz Yıldırım ve Olgun Peker’in de bulunduğu bazı sanıklar hakkındaki mahkumiyet kararlarının onanması istemli tebliğnamesini, kararı verecek Yargıtay 5. Ceza Dairesine göndermişti. Dosyayı inceleyen Daire, tebligat eksikliği tespit ederek, bunun giderilmesi için dosyayı yerel mahkemeye tekrar iletmişti. Mahkemenin, eksikliği tamamlayarak gönderdiği dosya, 14 Kasım’da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.

Başsavcılık, sanıklardan Aykut Aydın yönünden tebliğnameye 2 sayfalık ek tebliğname hazırladı. Ek tebliğnameyle dava dosyası Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderildi. Ek tebliğnamenin, Aykut Aydın hakkındaki yerel mahkeme kararını temyiz eden kişinin değişmesi nedeniyle hazırlandığı bildirildi. Ana tebliğnamade yer alan Aydın ile ilgili bölümün aynısına yer verilen ek tebliğnamede, Giresun FM’in sahibi Mustafa Cici’ye yönelik birden fazla kişiyle var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak konut dokunulmazlığını ihlal ve tehdit suçlarından verilen hapis cezasının yeterli delil bulunmaması nedeniyle bozulması istendi. Yargıtay Başkanı Ali Alkan, davanın yılbaşından önce sonuçlanacağını tahmin ettiğini söylemişti.