Şike davası dosyası yeniden Yargıtay'da

Şike davası dosyasındaki eksiklikler tamamlandı ve dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay Hakimi Bahri Demirel, dosyayı en baştan inceleyecek ve artık karara bağlayacak.

Dün gündüz saatlerinde 'Şike davasına' bakan Yargıtay hakiminin değiştiği haberi gündeme gelmişti. Ardından yine gün içinde dosyanın yeniden Yargıtay'a gönderileceği konuşulmuştu. Davaya bakan Yargıtay Hakimi Ahmet Ceylani Tuğrul görevden alınmış ve Bahri Demirel seçilmişti.

Ne olmuştu?

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 2 Temmuz 2012 'de, aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da olduğu 48 sanığın, ''çıkar amaçlı suç örgütü kurmak'', ''örgüte üye olmak'', ''şike'', ''teşvik'', ''tehdit'' ve ''rüşvet vermek-almak'' gibi suçlardan 5 ay ila 4 yıl 7 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına karar verilen ''Futbolda Şike'' davası dosyasının temyiz için gönderildiği Yargıtay 5. Ceza Dairesi, dosyayı usul eksikliği nedeniyle, geçtiğimiz günlerde mahkemeye geri yollamıştı.