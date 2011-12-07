-Şike cezasını indiren yasa -Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç: -''Bunun bir restleşme, veto-rest ikilemi çerçevesi içerisinde değerlendirilmesi kesinlikle bizim açımızdan kabulü mümkün olmayan yanlış bir değerlendirme ve yaklaşım'' -''Konu suhuletle değerlendirilmelidir'' -''Suç ve ceza adaleti veya dengesi bağlamında bu teklif tek başına değil, önceki yasayla birlikte değerlendirilirse, daha isabetli bir çerçeveye ulaşılır düşüncesindeyim'' TBMM (A.A) - 07.12.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç,şike cezalarda indirim öngören yasanın Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade edilmesi konusunda, ''Bunun bir restleşme, veto-rest ikilemi çerçevesi içerisinde değerlendirilmesi, kesinlikle bizim açımızdan kabulü mümkün olmayan yanlış bir değerlendirme ve yaklaşımdır. Konu suhuletle değerlendirilmelidir'' dedi. Bakan Kılıç, AA muhabirinin konuya ilişkin sorunu yanıtlarken, konunun siyasette ve kamuoyunda işleniş biçiminin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti. Kılıç, şunları söyledi: ''Bunun bir restleşme, veto-rest ikilemi çerçevesi içerisinde değerlendirilmesi kesinlikle bizim açımızdan kabulü mümkün olmayan yanlış bir değerlendirme ve yaklaşım. Sayın Cumhurbaşkanı, bir takdirde bulunmuştur. Nihai olarak yasama yetkisi TBMM'dedir. TBMM de bu çerçevede kendi takdirini ortaya koyma kararlılığındadır. Daha önce de tüm parti gruplarının uzlaşısıyla bu kanun teklifi yasalaşmıştı. Dün üç partiden gelen açıklamalara bakılırsa, yine imzalarının arkasında durdukları anlaşılıyor. Bu durumda Sayın Cumhurbaşkanının da farklı bir değerlendirmesinin olacağını sanmıyorum. Yarın Adalet Komisyonunda görüşmeleri yapılacak ve mümkün olursa da bütçe görüşmeleri içinde Genel Kurulda kanununun görüşmeleri tamamlanmış olacak ve tekrar yasalaşmış olacak. Dolayısıyla konu bir çerçevede suhuletle değerlendirilmelidir. Suç ve ceza adaleti veya dengesi bağlamında bu teklif tek başına değil, önceki yasayla birlikte değerlendirilirse daha isabetli bir çerçeveye ulaşılır düşüncesindeyim.'' (MAH-SFS)