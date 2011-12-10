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Politika

Şike cezalarında indirim öngören kanun Genel Kurulda TBMM (A.A)

10 Aralık 2011 03:06

-Şike cezalarında indirim öngören kanun Genel Kurulda TBMM (A.A) - 10.12.2011 - TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade edilen ve şike cezalarını indiren kanunun görüşmelerine başlandı. Genel Kurulda, bütçe görüşmelerinin bugünkü turlarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tekrar görüşülmek üzere iade ettiği ve TBMM Adalet Komisyonunda aynen kabul edilen, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun görüşmelerine geçildi. Kanun üzerinde ilk sözü BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder aldı.

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