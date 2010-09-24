Şikayetler RTÜK'ü harekete geçirdi cezalar kapıda

T24 - Dizilerle ilgili özellikle son dönemlerde yapılan şikayetler RTÜK'ü harekete geçirdi. Üst Kurul toplantısında, dizilere daha ağır ve ileri kademe cezalar uygulanmasını öngören yönetmelik değişikliği yapılması benimsendi.



RTÜK Başkanı Davut Dursun, televizyon kanallarında her gün çok sayıda dizi film yayınlandığını, bu dizilerin yoğun bir şekilde izlendiğini söyledi.



Televizyonda yayınlanan dizi filmlerin yayıncılık sektörüne ekonomikkatkı yaptığını dile getiren Dursun, "Bu diziler hem ihraç edilerek ülke ekonomisine destek oluyor hem de istihdam sağlıyor" diye konuştu.



Büyük bir izleyici kesimi tarafından izlenen dizi filmlerin aynı zamandayoğun şikayetlere ve tartışmalara yol açmasının düşündürücü olduğunu da belirten Dursun, "Geçen yıl izleyicilerin en fazla şikayet ettiği program türü yüzde 23 oranıyla diziler olmasına rağmen, izleyici şikayetlerinin, toplumsal duyarlılıkların, kanuni düzenlemelerin ve müeyyidelerin dikkate alınmaması endişe vericidir" dedi.

"Çalışmalara başladık"



Yeni sezonda yayına giren dizilerin daha ilk bölümlerinde yer alan sahneler yüzünden büyük tartışmalar yaşandığını ifade eden RTÜK Başkanı Dursun, Üst Kurul'a binlerce şikayetin ulaştığını söyledi.



Bu durumun RTÜK'ü yeni tedbirler almaya yönelttiğini anlatan Davut Dursun, Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılması için çalışmalara başladıklarını bildirdi.



Dursun, bu yönetmelik değişikliğinden sonra yayın ilkelerinin ihlal edildiği televizyon dizilerine idari para cezası gibi daha ağır ve ileri kademe cezalar uygulanmasının söz konusu olacağını ifade etti.



Dursun, mevcut durumda, RTÜK'ün bir kanaldaki her dizi için ayrı ayrıceza verdiğini hatırlatarak, söz konusu yönetmelik değişikliğinden sonra kanaldayayınlanan bütün dizilerin tek bir olarak program kabul edileceğini ve hepsi için tek sicil tutulacağını söyledi.



Dursun, "Böylece bir sezon boyunca açılan davalarla, RTÜK'ten en fazla, uyarı veya program durdurma cezası alan ve bildiğini okumaya devam eden dizi filmlere, yönetmelik değişikliğinden sonra idari para cezası gibi daha etkili ileri kademe cezalar uygulanabilecek" dedi.



3984 Sayılı Yasanın 33. Maddesi gereğince, RTÜK, yayın ihlalleri sözkonusu olduğunda, önce ihlalin yapıldığı programa uyarı cezası veriyor.İhlalin tekrarı halinde, sırayla, 1 ile 13 kez arasında program durdurma, idari para cezası, yarı yarıya artırılmış para cezası uygulanıyor. Yayınkuruluşları Üst Kurulun bütün kararları için iptal istemiyle dava açabiliyor.



Mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararı vermesi durumunda, Üst Kurulun verdiği cezalar uygulanamadığı gibi, bir ileri kademede ceza uygulamasına dageçilemiyor. Mahkeme kararlarının uygulanması aşamasında söz konusu dizi filmin sona ermesi ya da dizi sezonunun bitmesi gibi durumların da ortaya çıkabildiği belirtildi.