'Şikayetçiyim, rüyam çalındı!'

T24 - 11 yıl önce gördüğü rüyayı noterde tasdik ettiren emekli öğretmen, bir meşrubat firmasının reklam filmini görünce dava açtı. Mahkeme 7 bin TL’lik tazminat davasını reddetti, öğretmen şimdi Yargıtay’a gidiyor.



Samsun’un Alaçam İlçesi'nde yaşayan emekli öğretmen Hasan Sancak, gördüğü rüyayı 1 Aralık 2000 tarihinde reklam senaryosu olabilir düşüncesiyle Samsun'un Bafra İlçesi'nde 2'nci Noterliği'nde tutanakla tespit ettirdi.



Sancak, başkalarının rüyasını kullanmaması için de 'İş bu rüya metninin hiçbir bilgisayar, internet ve benzeri şirket tarafından, tamamı ya da bir bölümü sahibinden izin alınmadan televizyon ya da radyoda reklam haline getirilerek oynanamaz ve oynatılamaz' şerhini koydurttu.



6 yıl sonra rüyasını anlatan metnin bir meşrubat firması tarafından reklam filminde kullanıldığını iddia eden Sancak, 2006 yılı Nisan ayında Samsun Cumhuriyet Savcılığına giderek noter onaylı rüyasının çalındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ardından 3'ncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 7 bin TL'lik tazminat davası açtı.



Sancak ayrıca dava devam ederken, mahkeme geçen yıl Ekim ayında dosyayı Ankara Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne gönderip rapor hazırlanmasını istedi.



Raporda, 'Davacıya ait noter onaylı metnin FSEK (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) hükümlerine göre eser vasfını haiz olduğu, davacının eser sahibi sıfatı bulunduğu, dava konusu reklam filminin senaryosunun ise davacı eseri ile aynı veya benzer olmadığı, bu nedenle davacının mali haklarına tecavüz vuku bulmadığı kanaat ve sonucuna ulaşılmıştır' denildi.



Bunun üzerine Hasan Sancak, dosyanın başka bir bilirkişiye gönderilip incelenmesini talep etti. Bugün yapılan duruşmada ise mahkeme, Sancak'ın başka bir bilirkişi talebini kabul etmedi. Daha sonra da davanın reddine karar verdi.



Duruşma çıkışında açıklama yapan Hasan Sancak, mahkemenin kararına şaşırdığını söyleyerek, hakkımı sonuna kadar arayacağım ve Yargıtay'a itiraz edeceğim" dedi.







