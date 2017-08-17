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Yaşam

Şikâyetçi olarak gittiği karakolda üzerinde bonzai çıkınca tutuklandı

S.K'nın üzerinden 5 gram bonzai çıktı

17 Ağustos 2017 13:23

Sivas'ta şikâyetçi olarak gittiği karakolda üzerinde bonzai çıkan kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kişi, kavga ettiği kişiyi şikayet etmek amacıyla gittiği karakolda üzerinde sentetik uyuşturucu olarak tabir edilen bonzai ile yakalandı.

S.K, ilçe merkezinde kavga ettiği bir kişiden şikayetçi olmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amirliğine gitti.

Karakolda üst araması yapılan S.K'nın üzerinde kağıda sarılmış 5 gram bonzai bulundu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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