İskenderun’da denizde boğulan 6 Kur'an kursu öğrencisinden 5'inin cenazeleri toprağa verildi. Çocuklardan Mehmet Bilgin’in babası, kimseden şikayetçi olmadıklarını belirterek “Oğlumun şehit olduğuna inanıyoruz" dedi.

Gaziantep ve Şanlıurfa'ya düzenlenen gezinin ardından geldikleri İskenderun'a bağlı Karaağaç'ta denizde boğulan Eyyüp Can Seher (16), Ramazan Duran Güven (17) için İskenderun'da, Mehmet Bilgin (16) için Antakya'nın Ovakent beldesinde, Ömer Faruk Kurter için Kırıkhan'da, Mustafa Kul için Altınözü ilçesinin Mayadalı köyünde cenaze töreni düzenlendi.

İskenderun Devlet Hastanesi'nin morgundan alınan Eyyüp Can Seher ve Ramazan Duran Güven'in cenazeleri, İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Camisi'ne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Seher'in cenazesi Çankaya Mezarlığı'nda, Güven'in cenazesi Azgınlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Seher ve Güven'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Kaymakam Ali İhsan Su, Belediye Başkanı Yusuf Civelek ile vatandaşlar katıldı.

'Kimseden şikayetçi değiliz, oğlum şehit oldu'

AK Parti milletvekilleri Orhan Karasayar ve Hacı Bayram Türkoğlu, merkeze bağlı Ovakent beldesinde düzenlenen törenin ardından cenazesi toprağa verilen Mehmet Bilgin'in (16) evine taziye ziyaretinde bulundu.

Mehmet Bilgin'in 38 yaşındaki babası Abdullah Bilgin, kimseden şikayetçi olmadıklarını, oğlunun şehit olduğuna inandığını söyledi.

Oğlunun ilköğretimi bitirdikten sonra kendi isteğiyle yaklaşık 1 yıldır Kırıkhan Yatılı Kur'an kursunda kaldığını belirten Bilgin, ''Okuluna devam etmesini istememize rağmen oğlum hafızlık eğitimini sürdürmek istedi. 1 yıldır kursa devam ediyor, hafızlık grubuna yeni dahil olmuştu ama nasip değilmiş. Oğlumun şehit olduğuna inanıyoruz'' diye konuştu.

Kurs arkadaşlarından veda

Karaağaç beldesinde denize girdikten sonra kaybolan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın çalışmasıyla bulunan Ömer Faruk Kurter (22) için de Kırıkhan ilçesi Merkez Ulu Cami'nde cenaze namazı kılındı. Kurter'in cenazesi, namaz kılınmasının ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine Kurter'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Kaymakam Fecri Fikret Çelik, Belediye Başkanı Murat Sakman ile Kurter'in Kur'an kursundan arkadaşları katıldı.

İzzet Zorba'nın cenazesinin Yayladağı ilçesinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.