Şikâyet üzerine SGK denetime gitti: Eski AKP’li başkanın eşinin eczanesinde ilaç skandalı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde, eski AKP Konya Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun’un eşinin eczanesinin “418 uyarı kodu”nu fırsata çevirerek devleti zarara uğrattığını iddia etti. CHP’li Murat Emir, “Bu yolla temin edilen ilaçlar el altından piyasaya satıldı” dedi.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 salgını süresince hastaların kronik hastalıkları için kullandıkları ilaçlara erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla bir genelge yayımladığını anımsatan Emir, “Genelge doğrultusunda hastalar, sağlık raporları ile reçete yazdırmadan ‘418 uyarı kodu’ ile eczanelerden ilaç alabiliyordu. Bu kapsamda Konya’daki bir eczanede hastalardan habersizce ilaç fatura edildiğine yönelik SGK’ye şikâyet başvurusu yapıldı. SGK ekipleri, şikâyet üzerine eczaneye denetime gitti” bilgisini paylaştı.

Emir, denetim sırasında yaşananları da şöyle anlattı:

“AKP’nin eski Ereğli İlçe Başkanı ve aynı zamanda milletvekili aday adayı olan İbrahim Büyüktorun’un eşi Rabia Büyüktorun ile baldızı Bilge Melek Şen tarafından işletilen eczanede, kronik hastaların raporları kullanılarak ilaç temin edilmiş ve alınan bu ilaçlar SGK’ye fatura edilmiş. Bu yolla temin edilen ilaçlar el altından piyasaya satıldı. SGK ekiplerinin denetim görüntülerinden gördüğümüz kadarıyla, ilaçların eczanenin her yerinde, hatta çatıda dahi depolandığını anlıyoruz. Bu aile, Sağlık Bakanlığı’nın kronik hastalara kolaylık amacıyla başlattığı uygulamayı fırsata çevirmiş” ifadelerini kullandı.