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Dünya

Şikâyet için polis merkezine giden adama yılan saldırdı

Tayland (DHA) – Tayland’da polis merkezine giren yılan kısa süreli bir paniğe neden oldu

11 Aralık 2018 13:43

Tayland (DHA) – Tayland’da polis merkezine giren yılan kısa süreli bir paniğe neden oldu. Güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde, polis merkezinin ön kapısından bekleme salonuna giren yılan, şikâyetinin dinlenmesini bekleyen bir kişinin yanına yaklaşıyor. Yanına yaklaşan yılanı fark eden adam geri çekildiği anda yılan saldırıyor. Adam daha sonra yılanı tekmeleyip, kafasından yakalamayı başarıyor. Sesleri duyup gelen polis görevlisi, adama yılanı dışarı çıkarmasını işaret ediyor.

O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

(FOTOĞRAFLI)

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