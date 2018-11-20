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Dünya

Şikago'da hastaneye silahlı saldırı üç kişi hayatını kaybetti

Sibel Deniz/ İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Şikago polisinden gelen bilgilere göre, bir doktor, yeni mezun bir eczacı ve bir polis memuru, Şikago’da bir hastanede meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

20 Kasım 2018 17:52

Sibel Deniz/ İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Şikago polisinden gelen bilgilere göre, bir doktor, yeni mezun bir eczacı ve bir polis memuru, Şikago’da bir hastanede meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Silahlı saldırı yerel saat ile 15.00’da, Mercy isimli hastanenin otoparkında hastane doktorlarından Dr. Tamara O’Neal ve silahlı saldırgan arasında yaşanan tartışma sonucu başladı.
Şikago Polis Komiseri Eddie Johnson, doktorun arkadaşlarından biri tartışmaya müdahale etmeye çalıştığında “saldırganın gömleğini kaldırıp, belindeki silahı gösterdiğini” belirtti. 
Polis olay yerine ulaştığında, saldırganın hastanenin içine girip, rasgele ateş etmeye başlamasıyla eczacı Dayna Less hayatını kaybetti.
Polis memuru Samuel Jimenez ve saldırgan arasında yaşanan çatışma sonucu Jimenez hayatını kaybetti. İkinci bir polis memuru ise kendini hedef alan kurşunun silahının kılıfına takılmasıyla yaralanmadan kurtuldu.
Aynı zamanda polis, silahlı saldırganın, Dr. Tamara O’Neal ile ilişki yaşadığını belirtti.

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