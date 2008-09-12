Sık muayene olan hastaya engel

1 Ekim'den itibaren, sık muayene olan hastalara dönük sınırlamalar geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, 1 Ekim'de yenileyeceği sağlık uygulama tebliğiyle (SUT) tedaviler için sınırlayıcı düzenlemeleri yaşama geçirmeye hazırlanıyor. Buna göre örneğin bir hafta içinde aynı branştan birkaç doktora görünmek isteyen sigortalıyla ilgili önlemler söz konusu olacak. Yetkililerin verdiği bilgilere göre, özellikle bazı bölgelerde hastaların bu yöndeki eğilimi ciddi bir yoğunluk yaratıyor.



1 Ekim'le birlikte Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yenilenecek. Söz konusu tarihte sosyal güvenlik reformunun birçok unsuru da yaşama geçeceği için, SUT aynı zamanda sosyal güvenlik reformunun temel uygulayıcı metni olacak.



Farklı uygulamalar gelebilir



Edinilen bilgilere göre, şu ana kadar yapılan çalışmalarda halen uygulanmakta olan sistemde çok büyük değişiklikler yapılmadı. Yetkililer, yine de önümüzdeki günlerde sistemle ilgili farklı uygulamaların da tebliğe girebileceğini belirtiyor. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan çalışmalarda özellikle Türkiye'nin belli bölgelerde insanların aynı branşlarda çok sık muayeneye gittiği görüldü ve SUT'ta bununla ilgili önleyici tedbirlere yer verilmesi benimsendi. Bilgi veren bir yetkili de, "Örneğin bir SSK'lı birkaç gün içinde 2-3 kez aynı branş kapsamında muayene oluyor. Bu tür durumları engelleyici düzenlemeleri SUT kapsamına almak istiyoruz. Bunun da ciddi bir tasarruf tedbiri olacağını görüyoruz" diye konuştu. Buna göre, kısa sürede aynı branşlarda muayene isteği kısıtlanacak.



SUT kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık hizmeti veren kuruluşlara yaptığı ödemelerde kullandığı paket ücretin yerini alacak sistem de yer alacak. Geçtiğimiz günlerde Danıştay, aldığı yeni bir kararla paket ücretin sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmadığını belirterek; paket ücret uygulamasının yürütmesini durdurmuştu. Şu anda da, paket ücretin Danıştay'ın aldığı yürütmeyi durdurma kararına uygun hale getirilmesi için çalışıldığı bilgisini veren bir yetkili, "Buna göre ayın 20-25'ine kadar yeni sistemi oluşturmuş olacağız. Şu anda vaka başına ödeme sistemi uygulanıyor, ancak bu geçici süreli bir uygulama olacak" dedi.

