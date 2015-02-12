'Sık la sık' diyen polise idari soruşturma

Gaziantep Valiliği, esnafın yaptığı eylemde, gaz sıkmak istemeyen bir polisin ensesinden tutarak, 'sık la sık' diye bağıran polis hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

DHA'nın haberine göre, Valilikten yapılan yazılı açıklamada, esnafın yolu trafiğe kapattığı ve uyarılara rağmen açmadığı ifade edilirken, müdahale sırasında bir polis memurunun olumsuz davranışlarının görüntülere yansıdığı belirtilerek şu ifalere yer verildi:

"İlimiz Şahinbey ilçesi İnönü Caddesi üzerinde Eski Garajlar olarak tabir edilen bölgede bulunan sanayi esnafına, kentsel dönüşüm kapsamında Şahinbey İlçesi Karataş bölgesinde yeni işyerlerinin yapılması konusu ile ilgili olarak; 11.02.2015 günü saat:14.00 sıralarında yaklaşık 100 kişilik sanayi esnafı ve çalışanlarının Şahinbey Belediye binasına doğru yürüyüşe geçtikleri ihbarı üzerine, Şahinbey Belediye binasında ve güzergahta gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, kalabalık grup ile yapılan mülakat sonucunda dağılımları sağlanmıştır.



Bahse konu grubun 12.02.2015 günü saat: 09.00 sıralarında tekrar belediye önünde toplanacakları duyumu üzerine 12.02.2015 günü belirtilen yerde gerekli emniyet tedbirleri alınmış, yaklaşık 70 kişilik bir grup saat: 09.30 sıralarında Şahinbey Belediyesi önünde toplanmış, daha sonra buradan dağılarak, ara sokaklardan tekrar birleşmek suretiyle Valilik binasına doğru yürüyüşe geçmiş, Atatürk Bulvarı'na geldiklerinde kaldırımda yürümek yerine, yol üzerinde yürüyerek tamamen yolu trafiğe kapatmışlardır.



Ulaşımın aksaması üzerine ivedi olarak grubun bulunduğu yerde önlem alınmış, görevlilerimizce defaten yolu açmaları ve kaldırımda yürümeleri konusunda ikaz edilmelerine rağmen grup uyarılara uymayarak, yolu tamamen trafiğe kapatmış, grup görevlilerimizce engellenmeye çalışıldığı esnada, görevlilerimizin üzerine aniden yüklenmeleri ve zincirde görevli personeli aşıp devam etme girişiminde bulunmaları üzerine, gruba karşı müdahale talimatı verilmiştir.



Bu esnada grupta gazcı olarak görev yapan polis memurunun görev yaptığı sırada, diğer bir polis memurunun gaz sıkması hususunda yönlendirme yaptığı esnadaki olumsuz davranışlarından dolayı, gerekli idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."