Siirt'teki toplu tecavüz davasında neler oluyor?

T24 - Siirt’te ilköğretim öğrencisi 2’si kardeş 4 kız öğrenciye tecavüz edildiği iddialarının ardından başlayan 20 sanıklı davanın 12’nci duruşması yapılırken, sanık müdür yardımcısı Fahrettin Kuzu hâlâ yakalanamadı. Adli Tıp Kurum raporu çıkmayınca sanıklara tahliye yolu açılacağı şüphesi ortaya çıktı.













Siirt’te ilköğretim öğrencisi 4 kız öğrenciye tecavüz edildiği iddialarının ardından başlayan davanın 12’nci duruşması, Siirt Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. 10’u tutuklu, 9’u 15 yaşından küçük olduğu için tutuksuz, 1’i firari 20 kişinin yargılandığı davanın dünkü duruşmasına başka şehirlerdeki yetiştirme yurtlarında kalan mağdur kız öğrenciler katılmadı. 2’si kardeş, 4 kız öğrencisine tecavüzle suçlanan okulun Müdür Yardımcısı Fahrettin Kuzu (59) ise Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gıyabi tutuklama kararı verdiği 9 Nisan 2010’dan bu yana firarda. Ortadan kaybolmadan önce emeklilik işlemlerini tamamladığı ve maaşını düzenli aldığı iddia edilen Kuzu, “Nitelikli cinsel istismar” suçuyla, her öğrenci için 15’er yıl hapis cezası istemiyle gıyaben yargılanıyor.



Siirt’te Nisan 2010’da ortaya çıkan ilköğretim öğrencilerine yönelik 10’u tutuklu toplam 21 kişinin yargılandığı tecavüz davasında iki ayrı skandal yaşanıyor. Bugün 12. duruşması görülecek davanın bir numaralı sanığı eski okul müdürü 63 yaşındaki Kuzu 473 günden beri yargı önüne çıkarılamıyor. Mahkeme, her duruşma sonrası Fahrettin Kuzu hakkında yakalama müzekkeresi yazıyor; ancak Kuzu bir türlü yakalanamıyor.



Mağdur avukatı Pınar Dalkuş ise bir türlü çıkmayan Adli Tıp Kurumu Raporu yüzünden tutuklu sanıkların mahkeme tarafından tahliye edilmelerine kapı aralandığını savunuyor.

Polis takipte



Yakınlarının koltuk değneği ile yürüyebildiği bilgisini verdiği 63 yaşındaki Kuzu’nun aradan geçen sürede yargı önüne çıkarılamaması dikkat çekiyor. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Gülbey Yolcu, Kuzu’nun saklandığı iddia edilen Yalova’ya iki kez özel ekip gönderdiklerini söylerken Kuzu’yu aramaya devam ettiklerini belirtiyor. Yolcu, “Koltuk değnekleri ile yürüyen birini yakalamak daha zordur. Belli ki herkesin gittiği yerlere gitmiyor. Banka hesaplarını, ilaç alımlarını her ay takip ediyoruz” diyor.

Adli Tıp raporu da gelmedi



Davayı takip eden ve mağdur iki kız kardeşin avukatlarından İHD Diyarbakır Yöneticisi Av. Pınar Dalkuş, Bir buçuk yıla yakın bir süreden beri Fahretin Kuzu’nun yakalanamamasını “Bu kişi Türkiye sınırları içinde ise mutlaka bir yerlerde resmi işlem yapıyor; kimliğini ibraz ediyordur. Bu zamana kadar yakalanamadığına göre, ‘bu konuya ciddi bir önem verilmiyor’ düşüncesi oluşuyor bizlerde” diyor.



Av. Dalkuş, Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen raporun da henüz gelmediğini, bu durumun tutuklu sanıkların Mahkemece tahliye edilmelerine kapı araladığına dikkat çekti.

Avukatlar tehdit ve darp edildi



Olayın yargıya intikaliyle birlikte mağdur kız öğrencilerin avukatlığını üstlenen Siirt Barosu Başkanı Ali Özel, geçen yıl tecavüz sanıklarının yakınları tarafından önce tehdit sonra darp edildiğini iddia etti. Baro başkanının şikayetine, savcılık delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verdi. Başkan Özel de savcılığın kararının ardından kız öğrencilerin avukatlığını bıraktı. Diyarbakır Barosu’ndan müdahil 5 kadın avukat, tutuklu tecavüz sanıklarından 60 yıla kadar hapsi istenen, Siirt Emniyet Müdürlüğü’nde teknisyenlik yapan İ.T. tarafından duruşma salonunda ölümle tehdit edildi. 4 kızın avukatlığını üstlenen Servet Danış, 10 yıldır bölgede yürüttüğü kadın ve çocuk haklarına ilişkin çalışmalarıyla tanınıyor.

Kadınlara ‘Buradan gidin’ baskısı



Tecavüz sanıkları ise avukat bulmakta zorluk çekiyor. 17 sanık, yasa gereği atanan “zorunlu müdafi” hakkından yararlandı. 3 sanık, Siirt dışından avukat tuttu. Soruşturması gizli yapılan davanın duruşması da kapalı yapılıyor. Adliye koridorunda Diyarbakır’dan mağdur kız öğrencilere destek için gelen kadınlara, tutuklu yakınları “Her duruşmaya katılıyorsunuz. Bir daha gelmeyin. Hâkimlere baskı yapıyorsunuz” dedi. Polisin müdahalesiyle olay büyümedi. Tepkilerin yayılmasından çekinen kadınlar, Siirt’i hemen terk ederek Diyarbakır’a döndü. Duruşmaya Siirt’ten kimsenin gelmemesi dikkat çekiciydi. Duruşmada, gerekçe göstermeden katılmayan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

35 kişi gözaltına alınmıştı



İlköğretim öğrencisi 14 yaşındaki H.T. ve 16 yaşındaki ablası S.T.’nin başlarından geçen olayları rehber öğretmenine anlatması sonrası ortaya çıkan skandal ile birlikte 35 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında bakkal, manav, tuhafiyeci ve iki de kamu görevlisinin bulunduğu zanlılardan biri de 70’li yaşlardaydı. Siirt Savcılığı’nın talimatı ile 10 Nisan 2010’da yapılmaya başlanan gözaltılarda toplam 35 kişi sorgulanmış, 15’i hakkında tutuklama kararı verilmişti. H.T’nin anlatımları sonrası patlak veren olayda adı geçen müdür yardımcısı Fahrettin Kuzu ise en son 9 Nisan sabahı, görev yaptığı okula emeklilik başvurusu yaptı; sonrasında ortadan kayboldu. Siirt’de bulunduğu süreçte Siirt Med Life Hastanesi’nden 10 günlük rapor alan Kuzu’nun ikinci durağı İstanbul oldu. Bahçelievler’deki Medical Park hastanesinde 30 günlük rapor alan Kuzu sonrasında kayıplara karıştı.