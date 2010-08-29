-SİİRT'TEKİ TERÖRİST CENAZESİNDE YAŞANAN ARBEDE SİİRT (A.A) - 29.08.2010 - Siirt'teki terörist cenazesinde çıkan olay ile kentte çeşitli tarihlerde polise taş ve molotofkokteyli atma eylemine karıştıkları gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Van'da ölü ele geçirilen terör örgütü PKK mensubu Feyzullah Koyun'un cenazesinin Zevye Mezarlığında defin işlemi sırasında, cenazeye katılanlar ile polis arasında yaşanan olay ve kentte çeşitli tarihlerde polise taş ve molotofkokteyli atma eylemlerine karıştıkları belirlenen toplam 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki sorgusu sürüyor. Teröristin defin işlemi sırasında cenazeye katılan bazı kişilerin polisi taşlaması ile çıkan olayda aralarında yedi polisin bulunduğu on kişi hafif yaralanmış, olayda gözaltına alınan beş kişiden ikisi tutuklanmıştı.