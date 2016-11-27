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Siirt’teki maden ocağında bir işçinin cenazesine daha ulaşıldı

4 işçiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor

27 Kasım 2016 23:10

Şirvan ilçesindeki Ciner grubuna ait maden ocağında meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan bir işçinin daha cenazesine ulaşıldı.

Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde 17 Kasım'da meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçiler için başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD, UMKE, Türk Kızılayı ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramalar 90 uzman personel ve 40 iş makinesiyle devam ederken, toprak altında kalan bir işçinin daha cenazesi çıkarıldı.

Enkaz altından çıkartılan cenaze otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ekiplerin, enkaz altında bulunan 4 işçiye ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarında daha önce 11 işçinin cenazesi çıkarılmıştı.

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