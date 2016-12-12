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Sosyal Güvenlik

Siirt'teki maden faciasının 26. gününde son işçinin cesedine ulaşıldı

Maden faciasında 16 işçi hayatını kaybetti

12 Aralık 2016 12:35

Siirt'in Şirvan ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen facianın 26. gününde son işçinin de cesedine ulaşıldı.

Maden köyünde 17 Kasım'daki faciada toprak altında kalan 16 işçiden 15'inin cesedi çıkarılırken, işçilerden İbrahim Kılınç (21) için Siirt, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Van, Erzurum, Ankara, Konya ve Zonguldak'tan gelen AFAD, Kızılay, UMKE, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, TPAO, DEDAŞ, Türk Telekom, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile Park Elektrik görevlilerince, 213 iş makinesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı arama-kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalar aralıksız sürdü.

Arama kurtarma köpeklerinin çalışmalar sırasında tepki verdikleri bölgede ekiplerce Kılınç'ın cesedine ulaşıldı. Toprak altından çıkarılan ceset, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Böylece çalışmalarda toprak altında kalan 16 işçinin tamamının cesedi çıkarılmış oldu.

Siirt'teki madende 22 Temmuz'da da heyelan olmuş:

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