Siirt'teki maden faciasında 2 tutuklama

Siirt'in Şirvan ilçesindeki Ciner grubuna ait bir maden ocağında meydana gelen heyelan ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi daha tutuklandı.

Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, soruşturma kapsamında olayda ihmali olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan daimi nezaretçiler S.G. ve B.K. ile maden ocağının işletme müdür yardımcısı İ.M.M, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinden sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan S.G. ve B.K. tutuklanırken İ.M.M, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece maden ocağı faciasında tutuklu sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

Daha önce işletme müdürü M.O, iş güvenliği uzmanı M.K. ve S.K, başmühendis S.K. ile şantiye şefi K.Y. tutuklanmıştı.