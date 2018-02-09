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Siirt'teki ahırda PKK'nın suikast silahı ele geçirildi

SİİRT, (DHA)- SİİRT kent merkezinde, güvenlik güçlerince bir ahırda yapılan aramada, terör örgütü PKK'nın suikast eylemlerinde kullandığı keskin nişancı tüfeği Kanas, Bixi makineli tüfek ve 2 roketatar silahı ele geçirildi

09 Şubat 2018 15:31

SİİRT, (DHA)- SİİRT kent merkezinde, güvenlik güçlerince bir ahırda yapılan aramada, terör örgütü PKK\'nın suikast eylemlerinde kullandığı keskin nişancı tüfeği Kanas, Bixi makineli tüfek ve 2 roketatar silahı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ve  işbirlikçilerin güvenlik güçlerine yönelik silahlı-bombalı eylemlerde kullanmak üzere silah ve mühimmat sakladıkları yönünde bilgiler elde edilmesi üzerin Afetevleri Mahallesinde tespit edilen bir ahırda, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar ile arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, yapılan aramada, 1 Bixi makineli tüfek, 1 Kanas keskin nişancı tüfeği, 2 adet 40 mm roketatar silahı ele geçirildiği belirtilerek, olayın faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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