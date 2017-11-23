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Siirt'teki 8 mahalle ve köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

SİİRT, (DHA)- SİİRT merkeze ve Baykan ilçesine bağlı 8 mahalle ve köyde, güvenlik güçlerinin yapacağı operasyonlar nedeniyle bu sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi

23 Kasım 2017 12:36

SİİRT, (DHA)- SİİRT merkeze ve Baykan ilçesine bağlı 8 mahalle ve köyde, güvenlik güçlerinin yapacağı operasyonlar nedeniyle bu sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 
Siirt Valiliği\'nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Sarıtepe, Tuzkuyusu, Kayacık, Karakuyu, Çevre ve Ekinli mahalleleri ile Baykan ilçesine bağlı Engin ve Çevrimtepe köyleri sınırları içerisinde yapılacak operasyonlar nedeniyle, mahalle ve köylerde bu sabah saat 05.00\'ten itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

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